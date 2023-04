Con el afán de ganar y en casa vacía, Nacional recibe al Unión Magdalena

Atlético Nacional regresa este miércoles al estadio Atanasio Girardot, al que no podrá ingresar público por la sanción de la Dimayor, cuando enfrente al Unión Magdalena por la fecha 16 de la Liga Betplay desde las 8:30 p.m.

Pabón es la gran figura del equipo y su goleador , por lo que al técnico Paulo Autuori le tocará barajar las opciones para suplir esta sensible baja.

Ante el Unión Magdalena el verde inicia una seguidilla de 8 partidos en 20 días y no contará, por Liga, con Dorlan Pabón, quien deberá cumplir con la sanción tras su expulsión ante Envigado.

Para el consenso no hubo dádivas de por medio, pero sí compromiso de todos los involucrados en el espectáculo.

A sus 17 años, Perea destaca que el técnico Autuori les esté dando tanta participación a los jóvenes.

“A mí, en particular, me habla mucho y me dice que, como extremo, encare siempre al rival y eso para uno es fundamental porque te genera confianza”.

El juvenil lamentó tener que jugar con el estadio vacío, pero le envió un mensaje positivo a la afición. “Pueden esperar un buen juego y a un Nacional que saldrá a demostrar que quiere ganar”.

Unión Magdalena y Nacional se enfrentaron en 178 oportunidades por Liga, con 84 victorias para los verdolagas, contra 49 de los samarios y 45 empates. Los antioqueños anotaron 287 goles y recibieron 209.

La última vez que se enfrentaron fue el 21 de agosto del año pasado en juego que concluyó 2-2.

En el Atanasio, el verde suma 4 victorias consecutivas frente al elenco samario, que en su última visita al club paisa cayó por la mínima diferencia (1-0) con anotación de Ruyeri Blanco.