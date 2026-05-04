Nacional, rey de los playoffs de la Liga: ¿alguien podrá destronarlo? Así llegan los ocho equipos

El regreso del formato de eliminación directa en la Liga colombiana no es un experimento desconocido, y la historia reciente ofrece un referente claro: el dominio de Atlético Nacional entre 2010 y 2015. En ese periodo, el equipo antioqueño no solo fue el más exitoso en playoffs, sino el que mejor interpretó sus exigencias competitivas. Sus títulos en los Apertura de 2011, 2013 y 2014, además del finalización 2013, no fueron producto del azar, sino de una estructura deportiva preparada para responder en escenarios de alta presión.
“A diferencia de otros clubes que destacaban en la fase regular, Nacional entendió que los playoffs son un torneo aparte, donde la consistencia se mide en 180 minutos y no en meses. El peso de sus planteles le permitió rotar, ajustar y competir sin perder nivel”, cuenta Sherman Cárdenas, quien hizo parte de varios de esos títulos.
Para él, la experiencia de sus jugadores marcó diferencia en partidos cerrados y el técnico de turno supo usar las herramientas para este tipo de “mata-mata”.