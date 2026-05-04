Consejo de Estado pidió investigar señalamientos de Benedetti contra magistrada Lombana: esto se sabe

Un fallo del Consejo de Estado daría una sensación agridulce a Armando Benedetti: mientras deja en firme su designación como ministro del Interior, también hay un apartado que se compulsa copias a la Procuraduría para adelantar investigaciones por los supuestos señalamientos inapropiados contra la magistrada Cristina Lombana. El ministro llamó a Lombana “loca”, “demente” y “delincuente” a finales de 2025, después de una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia, debido a los procesos que enfrenta por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. Lea también: “Desfile” en el gabinete de Petro: lleva 65 ministros y 134 viceministros

Los argumentos del Consejo de Estado para ratificar el nombramiento

Ahora bien, el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, revelado por Blu Radio, reafirmó el nombramiento de Benedetti basándose en que los argumentos presentados por los demandantes no configurarían causales de nulidad electoral. Esto, ya que la demanda cuestionaba el decreto con el que Benedetti fue nombrado en su cargo, señalando que supuestamente no cumplía con requisitos legales por su estado de salud y por presuntas conductas que se relacionarían con el consumo de drogas y alcohol. En otras palabras, el Consejo de Estado dijo que no era el órgano competente para resolver el caso, ya que este correspondería al ámbito del derecho disciplinario.

Por esto mismo, el tribunal compulsó copias a la Procuraduría para adelantar las averiguaciones que tengan que ver con los supuestos señalamientos inapropiados por parte de Benedetti a Lombana. En el fallo revelado por la emisora se habla, a su vez, de los supuestos señalamientos de Benedetti contra Lombana, con quien ha tenido varios desencuentros: “La Sala no puede pasar por alto que, en la alzada, la parte actora expuso que el demandado agredió verbalmente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ‘sin el mayor respeto por la funcionaria y por su calidad de mujer’, razón por la cual, aunque esa manifestación no constituye un reparo que sea objeto de resolución en esta instancia procesal, es claro que las autoridades judiciales tienen el deber de adoptar las decisiones correspondientes desde una perspectiva de género y actuar con la debida diligencia reforzada para proteger a las mujeres”.

El historial de tensiones entre Armando Benedetti y Cristina Lombana

Cabe recordar que, a principios de abril, la magistrada fue apartada de los casos que se llevan contra Benedetti. La determinación se dio tras una ponencia presentada por el magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba la necesidad de que Lombana se declarara impedida para continuar con esos procesos. La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de la Sala, por lo que la magistrada debió ceder los expedientes relacionados con los distintos hechos por los que es investigado el ministro. La decisión de quitarle los procesos a Lombana, más allá de significar un logro para el ministro, ha sido catalogada por expertos como un hecho grave, pues daría lugar a que, en otros casos, los magistrados sean apartados de cualquier tipo de proceso. Lea también: Las veces en que Petro ha defendido a presuntos acosadores y maltratadores de mujeres al interior de su Gobierno En total, la magistrada abrió cuatro procesos a Benedetti. El primero en marzo de 2021 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias patrimoniales entre los ingresos del entonces congresista y su fortuna personal.

Procesos judiciales y señalamientos por corrupción

Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que no tendrían justificación en su salario como legislador. Sería el primero de los procesos en contra de la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Un año después, en abril de 2022, el propio Benedetti solicitó a la Corte que Lombana fuera apartada del proceso, alegando falta de imparcialidad. Desde entonces, cada avance judicial ha sido acompañado de nuevos ataques públicos por parte del hoy ministro. Otros hechos por los que es investigado están presuntamente relacionados con delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.

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