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Ana y Jaime en Medellín: el dúo de Café y Petróleo ofrecerá un concierto para la nostalgia

Radicados por fuera del país, los hermanos Valencia llegan a la capital de la montaña con un repertorio de himnos nostálgicos.

  • Ana y Jaime Valencia conformaron uno de los grupos más conocidos de la canción social en Colombia. Aunque llevan varios años sin sacar nueva música, suelen presentarse en conciertos colectivos. FOTO cortesía carlos lema
    Ana y Jaime Valencia conformaron uno de los grupos más conocidos de la canción social en Colombia. Aunque llevan varios años sin sacar nueva música, suelen presentarse en conciertos colectivos. FOTO cortesía carlos lema
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 1 hora
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A finales de los sesenta del siglo pasado, los hermanos Ana y Jaime Valencia Arístizábal lanzaron al mercado musical canciones que con los años adquirieron el estatus de himnos generacionales. Para no ir muy lejos, podemos mencionar Ricardo Semillas, Café y Petróleo, Décimo grado, entre otras. Buena parte de ese repertorio se escuchará el 9 de mayo, desde las ocho de la noche, en el Teatro de la Universidad de Medellín, durante el concierto Los años maravillosos. Allí, el dueto compartirá escenario con Billy Pontoni y Claudia de Colombia.

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EL COLOMBIANO conversó con Jaime, que reside en Estados Unidos, dedicado a la publicidad. El cantante recordó que Medellín fue la primera ciudad que él y su hermana visitaron una vez comenzaron su trayectoria artística. Ese concierto ocurrió en el Hotel Nutibara, organizado en 1971 por un sacerdote que buscaba recoger fondos a favor de la población desfavorecida. Desde entonces, la ciudad ha sido uno de los principales escenarios de acogida para el dúo.

“Para nosotros Medellín ha sido una de las ciudades que más nos ha acogido”, dijo Jaime. A renglón seguido recordó la vez que en 1992 visitaron la capital de Antioquia, invitados por un grupo de jóvenes que había montado un negocio con el nombre de Café y Petroleo. Aunque en ese momento no estaban activos y cada uno había hecho vida en diferentes países, Ana y Jaime aceptaron presentarse en ese local. Durante ese evento repasaron su repertorio y se dieron cuenta que despertaba el fervor no solo de sus oyentes tradicionales, sino el de una nueva generación. A partir de esa actuación, otros empresarios los contactaron y se reactivó su presencia en escenarios.

El contexto de Ana y Jaime

El estilo del dúo surgió en el hervidero cultural de finales de los ochenta. En ese contexto coincidieron con otros artistas y colectivos vinculados a la canción social, entre ellos el dúo Norman y Darío y el compositor Pablus Gallinazus. Esa generación se juntó en la peña folclórica de la Casa de la Cultura en Bogotá, hoy Teatro La Candelaria.

Ese circuito de tertulias y recitales, recuerda Jaime, propició que ellos, en ese entonces unos adolescentes, conversaran con compositores y escritores. Entre ellos, Nelson Osorio Marín, que escribió algunas de sus primeras canciones, incluyendo la legendaria Ricardo Semillas. Esta última fue presentada en el Festival de la Canción Protesta Coco de Oro, realizado en San Andrés y organizado por el cantante Leonardo Álvarez.

Aunque obtuvieron el tercer lugar en ese certamen, el paso por el festival marcó un hito en sus carreras. Allí conocieron una canción que posteriormente incorporarían a su repertorio y que terminaría siendo clave en su reconocimiento: Café y Petróleo, compuesta por Manuel J. Laroche, el mismo autor de otro himno de esos años: Tabaco y ron.

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La actualidad del grupo

Sobre el panorama musical actual, Jaime dice que, aunque los tiempos han cambiado, las nuevas propuestas tienen su propio valor y público. Reconoce la transformación de la industria con la llegada de plataformas digitales y nuevos formatos de difusión, pero destaca que la música mantiene su capacidad de emocionar y generar impacto. Finalmente, afirmó que escucha diversos géneros y sigue de cerca la música de La Muchacha, de Edson Velandia y Adriana Lizcano.

En la actualidad, Jaime se dedica a labores en su hogar y a la producción de jingles publicitarios, mientras Ana vive en Venezuela.

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