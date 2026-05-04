Tres guardias del Inpec fueron capturados por abusar sexualmente de una reclusa en la cárcel El Pedregal de Medellín

Tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de la cárcel El Pedregal de Medellín fueron capturados y enfrentan cargos por el abuso sexual de una reclusa en la Unidad de Tratamiento Especial del penal. El caso fue denunciado públicamente por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla y ya es investigado por la Fiscalía.

Según el relato de la cabildante, la víctima es una joven trasladada desde Tuluá que se encontraba en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), un área de aislamiento destinada a internas perfiladas como peligrosas, donde la joven estaba recluida por su presunta vinculación con la organización criminal conocida como La Inmaculada o Oficina de Tuluá, dedicada a la extorsión, el microtráfico y el sicariato en ese municipio del Valle del Cauca. Dos dragoneantes, identificados con los apellidos Cartagena y Parra, junto a un auxiliar, habrían aprovechado las condiciones de aislamiento de esa unidad para cometer el abuso.

También le puede interesar: Denuncian que en la cárcel de El Pedregal estarían extorsionando a familias para permitir ingreso de comida a privados de la libertad

Tras la denuncia y la recolección de pruebas, la Fiscalía emitió las órdenes de captura, que se hicieron efectivas a finales del mes pasado. A los tres funcionarios se les imputaron cargos por acto sexual abusivo con incapaz de resistir, tráfico de estupefacientes y concusión — este último por las presiones ejercidas sobre la policía judicial del Inpec para ocultar el abuso, con presuntos intentos de soborno a los agentes que debían reportarlo —. Los tres se encuentran bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.