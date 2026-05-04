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Tres guardias del Inpec fueron capturados por abusar sexualmente de una reclusa en la cárcel El Pedregal de Medellín

Dos dragoneantes y un auxiliar del Inpec fueron capturados y enfrentan cargos por el abuso sexual de una reclusa en la Unidad de Tratamiento Especial de la cárcel El Pedregal. No es el primer caso en ese centro penitenciario.

  • Los guardias enfrentan cargos de abuso sexual, tráfico de estupefacientes y concusión, este último por intentar sobornar a la Policía del INPEC para evitar una denuncia. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    Los guardias enfrentan cargos de abuso sexual, tráfico de estupefacientes y concusión, este último por intentar sobornar a la Policía del INPEC para evitar una denuncia. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de la cárcel El Pedregal de Medellín fueron capturados y enfrentan cargos por el abuso sexual de una reclusa en la Unidad de Tratamiento Especial del penal. El caso fue denunciado públicamente por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla y ya es investigado por la Fiscalía.

Según el relato de la cabildante, la víctima es una joven trasladada desde Tuluá que se encontraba en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), un área de aislamiento destinada a internas perfiladas como peligrosas, donde la joven estaba recluida por su presunta vinculación con la organización criminal conocida como La Inmaculada o Oficina de Tuluá, dedicada a la extorsión, el microtráfico y el sicariato en ese municipio del Valle del Cauca. Dos dragoneantes, identificados con los apellidos Cartagena y Parra, junto a un auxiliar, habrían aprovechado las condiciones de aislamiento de esa unidad para cometer el abuso.

También le puede interesar: Denuncian que en la cárcel de El Pedregal estarían extorsionando a familias para permitir ingreso de comida a privados de la libertad

Tras la denuncia y la recolección de pruebas, la Fiscalía emitió las órdenes de captura, que se hicieron efectivas a finales del mes pasado. A los tres funcionarios se les imputaron cargos por acto sexual abusivo con incapaz de resistir, tráfico de estupefacientes y concusión — este último por las presiones ejercidas sobre la policía judicial del Inpec para ocultar el abuso, con presuntos intentos de soborno a los agentes que debían reportarlo —. Los tres se encuentran bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

El patrón se repite

Este caso no es el primero en El Pedregal. En 2024 se conoció el de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años que quedó embarazada tras ser abusada sexualmente por los guardias Diego Stiven Castaño Sánchez y Christian Camilo Alvarado, quienes fueron capturados en agosto de 2025.

A raíz de ese caso, la Procuraduría General de la Nación realizó una investigación publicada en marzo de 2025 que reveló falencias profundas en materia de derechos humanos en el penal: las labores de custodia en el pabellón femenino eran ejercidas por hombres, incumpliendo estándares internacionales de la ONU; la Policía Judicial del INPEC omitía tomar las denuncias de las internas; y existían graves fallas en la atención médica a víctimas de violencia. La organización Mujeres Libres Colombia también ha denunciado tratos inhumanos en la alimentación, desde privar del alimento por largas horas hasta servir comida cruda o en descomposición.

Frente al nuevo caso, la concejala Carrasquilla ha denunciado un marcado silencio institucional tanto de la Dirección Nacional del Inpec como de la dirección de El Pedregal, sin pronunciamiento oficial hasta el momento. EL COLOMBIANO consultó a la Procuraduría sobre las acciones que está tomando frente a esta nueva denuncia, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta publicación.

Lea más: Fallo obliga a mejorar la alimentación en la cárcel El Pedregal de Medellín, ¿lo cumplirán?

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