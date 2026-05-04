¿Cuál es el equipo colombiano con mejor asistencia de público en la Liga tras la fase regular?

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I dejó un contraste llamativo entre el rendimiento deportivo y la fidelidad de las hinchadas. Mientras Atlético Nacional se quedó con el primer lugar de la tabla, fue Millonarios el equipo que dominó en asistencia a los estadios.

El conjunto capitalino registró un total de 292.474 espectadores en 10 partidos como local, con un promedio de 29.247 aficionados por encuentro, el más alto del campeonato. Este dato resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que el equipo no logró clasificar a los playoffs de cuartos de final al terminar décimo y a dos puntos del octavo (Inter de Bogotá).