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¿Cuál es el equipo colombiano con mejor asistencia de público en la Liga tras la fase regular?

La sorpresa la da un equipo de Bogotá que lideró asistencias en Liga pese a la eliminación, mientras Nacional dominó lo deportivo. Vea aquí los cruces de cuartos de final.

  • Atlético Nacional, uno de los equipos más seguidos en Colombia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Atlético Nacional, uno de los equipos más seguidos en Colombia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I dejó un contraste llamativo entre el rendimiento deportivo y la fidelidad de las hinchadas. Mientras Atlético Nacional se quedó con el primer lugar de la tabla, fue Millonarios el equipo que dominó en asistencia a los estadios.

El conjunto capitalino registró un total de 292.474 espectadores en 10 partidos como local, con un promedio de 29.247 aficionados por encuentro, el más alto del campeonato. Este dato resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que el equipo no logró clasificar a los playoffs de cuartos de final al terminar décimo y a dos puntos del octavo (Inter de Bogotá).

Ranking de asistencia: los equipos con mayor convocatoria

Según los datos consolidados al cierre de la fase regular, estos fueron los clubes con mayor asistencia en las tribunas:

Millonarios: 292.474 (promedio: 29.247) – 10 partidos

Atlético Nacional: 223.819 (24.869) – 9 partidos

Deportivo Cali: 181.186 (18.119) – 10 partidos

América de Cali: 137.510 (15.279) – 9 partidos

Once Caldas: 148.953 (14.895) – 10 partidos

Independiente Santa Fe: 120.686 (13.410) – 9 partidos

Independiente Medellín: 132.539 (13.254) – 10 partidos

Deportivo Pasto: 112.989 (11.299) – 10 partidos

El listado evidencia el peso de las grandes plazas del fútbol colombiano en términos de asistencia, un indicador clave para ingresos por taquilla y sostenibilidad financiera de los clubes.

Nacional lidera lo deportivo y se enfoca en el título

En lo estrictamente futbolístico, Atlético Nacional fue el mejor equipo de la fase regular, asegurando el primer lugar con 40 puntos y consolidándose como uno de los principales candidatos al título. Lo siguieron Junior (35 unidades), Pasto (34), América (33), Once Caldas (33), Tolima (31), Santa Fe (29) e Internacional de Bogotá (28).

Cuartos de final definidos: así se jugarán los cruces

Con el cierre de la fase regular, quedaron establecidos los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I:

Atlético Nacional (1°) vs. Internacional de Bogotá (8°)

Deportivo Pasto (3°) vs. Deportes Tolima (6°)

Independiente Santa Fe (7°) vs. América de Cali (4°)

Junior de Barranquilla (2°) vs. Once Caldas (5°)

Estos duelos marcarán el inicio de la fase decisiva del campeonato, en el que el rendimiento deportivo tomará protagonismo, aunque el respaldo de las hinchadas seguirá siendo un factor clave en el espectáculo y en las finanzas del fútbol colombiano.

Siga leyendo: Así está el historial de enfrentamientos entre Atlético Nacional y el Inter de Bogotá

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