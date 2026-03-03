Nacional recibe a Millonarios: duelo por el prestigio y miles de dólares por la clasificación en Copa Sudamericana

Cuando el año apenas despunta, Atlético Nacional tendrá una prueba de fuego que marcará su ruta en el resto de la temporada 2026. A las 7:30 p. m., de este miércoles 4 de marzo, recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Millonarios en el partido único de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el principal objetivo de los “verdes” tras no alcanzar cupo para la Libertadores.
Por eso, ganar es una prioridad para el conjunto que dirige el técnico Diego Arias, quien cuenta con todas sus fichas importantes para medirse a uno de sus archirrivales en el país, luego de rotar la nómina en el último encuentro en el que perdió 1-0 ante Tolima en Ibagué por la liga colombiana.
Además del prestigio deportivo que ofrece la participación en el certamen internacional —el segundo en importancia para los clubes del sur del continente—, este ofrece incentivos económicos que les caerían muy bien a ambos equipos; en este caso a verdolagas y embajadores, que sostienen nóminas costosas y necesitan fortalecer sus finanzas.