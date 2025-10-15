“Hay cosas por mejorar, pero vamos por buen camino”: el mensaje de Diego Arias tras el triunfo de Nacional sobre el Cali

Nacional continúa su senda de crecimiento en la Liga BetPlay tras imponerse 2-1 al Deportivo Cali en un vibrante duelo disputado en el Atanasio Girardot. Las anotaciones de Matheus Uribe y Andrés Sarmiento sellaron una victoria que no solo significó tres puntos, sino también una nueva muestra del progreso futbolístico que empieza a asomar en el equipo de Diego Arias.
El partido tuvo dos caras: una primera mitad en la que el conjunto verdolaga buscó con intensidad, pero sin la claridad suficiente, y una segunda parte donde la inteligencia táctica y la lectura del juego marcaron la diferencia. William Tesillo, capitán y uno de los líderes de este renovado Nacional, fue claro al analizar lo sucedido.