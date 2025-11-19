Nacional inicia los cuadrangulares ante América sin triunfalismo: ¿debe repetir nómina? ¿A qué horas y dónde verlo?

Siete partidos consecutivos sin perder frente al América de Cali construirían, en apariencia, un escenario ideal para que Atlético Nacional llegue con tranquilidad a la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, en el fútbol las estadísticas son apenas un eco del pasado. El Verde arriba optimista por su presente, pero no confiado, porque entiende que en estas instancias la historia reciente se puede derrumbar en un parpadeo.

Este jueves a las 7:30 p.m., con transmisión de Win Sports +, comenzará un nuevo capítulo de un duelo clásico en el que, más allá del peso emocional, hay un botín invaluable: arrancar con pie firme un grupo que promete tensión, exigencia y noches para corazones fuertes.

Diego Arias, técnico de Nacional, vive un momento destacado. En 13 partidos dirigidos suma 9 victorias, 3 empates y apenas una derrota, un rendimiento que habla de liderazgo, claridad táctica y una conexión evidente con el plantel. No obstante, el entrenador tiene claro que este arranque de cuadrangulares exige algo más que confianza.

“Todos empezamos de cero”, expresó Arias con la serenidad que lo caracteriza. “Los dos partidos anteriores ya terminaron, pero ahora estamos en un torneo de seis fechas donde debemos ganarnos el derecho a superarlos. Nada está dado por lo que hicimos antes”.

Es una declaración que se siente como una brújula para el grupo. Nacional sabe que los cuadrangulares tienen una atmósfera distinta: presión constante, márgenes mínimos, rivales que se juegan la vida y un entorno que suele amplificar emociones. Por eso, para Arias, este capítulo requiere una mentalidad nueva, una energía renovada y la misma unión que ha sido la base del buen momento del equipo.

“Las finales tienen particularidades”, agregó. “Los puntos de los primeros juegos son fundamentales. Es un grupo muy competitivo y nosotros tenemos la ilusión intacta. Esto será día a día, cómo nos exijamos y cómo trabajemos cada partido”.