x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nacional inicia los cuadrangulares ante América sin triunfalismo: ¿debe repetir nómina? ¿A qué horas y dónde verlo?

El Verde llega al inicio de los cuadrangulares con una racha que ilusiona y un rendimiento sólido bajo Diego Arias, pero sin caer en triunfalismos. El partido será a las 7:30 p.m. en el Atanasio.

  • En la imagen aparece Marino Hinestroza, carta fundamental del ataque de Nacional, quien llega a los cuadrangulares con un alza en su nivel que los hinchas esperan mantener en estas instancias. FOTO Manuel saldarriaga
    En la imagen aparece Marino Hinestroza, carta fundamental del ataque de Nacional, quien llega a los cuadrangulares con un alza en su nivel que los hinchas esperan mantener en estas instancias. FOTO Manuel saldarriaga
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

19 de noviembre de 2025
bookmark

Siete partidos consecutivos sin perder frente al América de Cali construirían, en apariencia, un escenario ideal para que Atlético Nacional llegue con tranquilidad a la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, en el fútbol las estadísticas son apenas un eco del pasado. El Verde arriba optimista por su presente, pero no confiado, porque entiende que en estas instancias la historia reciente se puede derrumbar en un parpadeo.

Este jueves a las 7:30 p.m., con transmisión de Win Sports +, comenzará un nuevo capítulo de un duelo clásico en el que, más allá del peso emocional, hay un botín invaluable: arrancar con pie firme un grupo que promete tensión, exigencia y noches para corazones fuertes.

Diego Arias, técnico de Nacional, vive un momento destacado. En 13 partidos dirigidos suma 9 victorias, 3 empates y apenas una derrota, un rendimiento que habla de liderazgo, claridad táctica y una conexión evidente con el plantel. No obstante, el entrenador tiene claro que este arranque de cuadrangulares exige algo más que confianza.

“Todos empezamos de cero”, expresó Arias con la serenidad que lo caracteriza. “Los dos partidos anteriores ya terminaron, pero ahora estamos en un torneo de seis fechas donde debemos ganarnos el derecho a superarlos. Nada está dado por lo que hicimos antes”.

Es una declaración que se siente como una brújula para el grupo. Nacional sabe que los cuadrangulares tienen una atmósfera distinta: presión constante, márgenes mínimos, rivales que se juegan la vida y un entorno que suele amplificar emociones. Por eso, para Arias, este capítulo requiere una mentalidad nueva, una energía renovada y la misma unión que ha sido la base del buen momento del equipo.

“Las finales tienen particularidades”, agregó. “Los puntos de los primeros juegos son fundamentales. Es un grupo muy competitivo y nosotros tenemos la ilusión intacta. Esto será día a día, cómo nos exijamos y cómo trabajemos cada partido”.

Si algo caracteriza a Nacional en este semestre es la mezcla justa entre juventud, vigor, jerarquía y experiencia. Una muestra es Matheus Uribe, que con su regreso ha sido líder silencioso pero determinante. El volante, curtido en partidos de alto voltaje, no se dejó llevar por los resultados previos ante América.

“Ningún partido será fácil”, advirtió. “En estas instancias, los pequeños detalles marcan el rumbo. El que cometa menos errores va a salir victorioso”.

Uribe resume lo que será este primer duelo: una batalla táctica, mental y emocional, donde los errores pesan el doble y las virtudes pueden resolver un juego cerrado.

En el otro lado del duelo, América de Cali llega golpeado, con sus propios hinchas viendo al equipo como la “cenicienta” del grupo. Pero esa percepción generó reacción inmediata en el cuerpo técnico escarlata, donde David González alzó la voz para proteger a su equipo.

“De nada sirve que después de una situación tan difícil, entremos a cuadrangulares y mande el mensaje de que ‘no nos da’”, expresó González, tocando un punto neurálgico: el estado emocional del entorno. “Hace dos meses pocos creían que estaríamos aquí y lo logramos. Tenemos la expectativa de hacer un cuadrangular digno”.

Con ese espíritu, América afronta el partido con decisiones drásticas. González moverá piezas, ajustará funcionamiento y buscará neutralizar el poder ofensivo y la movilidad del Verde.

La formación escarlata tendrá modificaciones importantes, casi una reingeniería para recuperar solidez y dinamismo. En el arco, Jorge Soto volverá a la titular, desplazando al venezolano Joel Graterol. En defensa, habrá dos variantes: Andrés Mosquera entrará por Cristian Tovar para acompañar a Jean Pestaña, mientras que Ómar Bertel irá como lateral izquierdo en lugar de Marcos Mina. En el medio, América jugará con triple volante de marca: José Cavadía, Josen Escobar y Rafael Carrascal, aunque este último tendrá libertad para soltarse y hacer de creativo en fase ofensiva. En ataque, la ausencia de Luis Ramos, lesionado y prácticamente descartado para lo que resta del torneo, obligará a un tridente con Cristian Barrios, Adrián Ramos y Jhon Tilman.

A esto se suman las bajas de Dylan Borrero, también lesionado, y la duda de Andrés Felipe Roa, limitado por problemas físicos. Un contexto complejo que obliga al América a ser inteligente y eficiente en el planteamiento.

Aunque la estadística reciente favorece a Nacional, los cuadrangulares tienen su propio guión. Aquí no importan las rachas: importan los momentos, la tensión, la capacidad de sufrir y responder. América llega herido, pero con la obligación y el orgullo a cuestas. Nacional llega sólido, pero consciente de que cualquier exceso de confianza puede ser fatal.

Este jueves, el clásico volverá a encender al país. Será un partido para medir la jerarquía del Verde, la rebeldía del escarlata y el pulso de dos entrenadores que viven realidades distintas, pero tienen el mismo objetivo: arrancar los cuadrangulares con autoridad. Y como bien dijo Arias, lo único que importa ahora es entender que todo empieza de cero. Aquí comienza un nuevo campeonato. Y un nuevo capítulo de un partido que siempre deja historia.

Temas recomendados

Atlético Nacional
Liga BetPlay
Estadio Atanasio Girardot
Diego Arias
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida