Nacional calienta motores ante Alianza antes del duelo más importante del semestre frente a Sao Paulo

Atlético Nacional se prepara para una semana determinante. Este viernes, el equipo verdolaga retoma su camino en la Liga Betplay 2, cuando reciba en el Atanasio Girardot a Alianza por la sexta fecha del campeonato (3:30 p.m.). Sin embargo, en la mente de todos —jugadores, cuerpo técnico y directivos— ya se asoma un desafío mayúsculo: el duelo del próximo martes frente a Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores. El ambiente en el club es de concentración absoluta, pero también de confianza, especialmente luego del valioso triunfo conseguido en Cúcuta ante La Equidad, en medio de circunstancias adversas debido a los actos violentos registrados en las afueras del estadio. Esa victoria no solo dejó tres puntos, sino un impulso emocional clave para afrontar lo que viene.

En el marco de la premier de la película Uno vuelve siempre, que rinde homenaje al club y a su hinchada, los protagonistas del presente verdolaga compartieron sus sensaciones sobre el momento deportivo y los retos inmediatos. “Nosotros estamos concentrados en nuestros objetivos, en lo que queremos este semestre, y deseamos poder lograrlos con nuestro trabajo”, expresó con serenidad el arquero David Ospina.

A su lado, el mediocampista Matheus Uribe, autor de una destacada actuación en Cúcuta, coincidió en la importancia del resultado reciente. “Fue un paso importante en lo que es la Copa. Estoy contento por el desempeño del equipo. Ahora esperamos ante Alianza sumar de a tres puntos en Liga y seguir creciendo”. Pero más allá de los resultados, hay una sensación que trasciende el plano deportivo: la unidad del grupo: “La familia está muy unida. El equipo está motivado, consciente de lo que puede y debe hacer, y eso es muy importante para ir por buen camino”, agregó Uribe, dejando entrever que este Nacional tiene algo más que talento: tiene convicción. Esa percepción es compartida por la dirigencia. El presidente Sebastián Arango Botero, quien ha estado cerca del grupo en cada paso de esta etapa, valoró lo que significó el triunfo en tierras nortesantandereanas. “Necesitábamos un partido como el de Cúcuta, donde el equipo se viera suelto pero a la vez unido. Se nos viene uno de los partidos más importantes del semestre contra Sao Paulo y estamos preparados”. Consciente del peso que tendrá el juego del martes, Arango añadió que el equipo está con mucha ilusión, muchas ganas y una madurez enorme para enfrentar estos compromisos. Por su parte, el director deportivo Gustavo Fermani se refirió al desempeño de los refuerzos, quienes empiezan a tomar ritmo y confianza en el equipo. “Estamos convencidos del jugador que traemos siempre. Es normal que necesiten adaptación, y ojalá la gente los vea con buenos ojos y les den tiempo. Nos pueden dar muchas alegrías”.

En medio de esta atmósfera de ilusión y trabajo, el duelo contra Alianza (con transmisión por Win Sports +) se presenta como una antesala clave. Un resultado positivo no solo significaría escalar en la tabla de posiciones de la Liga, sino llegar fortalecidos anímicamente al choque frente a los brasileños, que marcará el rumbo del semestre.