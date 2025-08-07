Nacional calienta motores ante Alianza antes del duelo más importante del semestre frente a Sao Paulo

Atlético Nacional se prepara para una semana determinante. Este viernes, el equipo verdolaga retoma su camino en la Liga Betplay 2, cuando reciba en el Atanasio Girardot a Alianza por la sexta fecha del campeonato (3:30 p.m.). Sin embargo, en la mente de todos —jugadores, cuerpo técnico y directivos— ya se asoma un desafío mayúsculo: el duelo del próximo martes frente a Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores.
El ambiente en el club es de concentración absoluta, pero también de confianza, especialmente luego del valioso triunfo conseguido en Cúcuta ante La Equidad, en medio de circunstancias adversas debido a los actos violentos registrados en las afueras del estadio. Esa victoria no solo dejó tres puntos, sino un impulso emocional clave para afrontar lo que viene.