Millonarios toma drástica decisión con Néiser Villareal, futbolista no se presentó a entrenar tras brillar con la Sub-20

Ante varios incumplimientos del joven de 20 años hacia Millonarios, el cuadro embajador ya confirmó la decisión que tomó tras los desaires. “ Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal” , fue lo publicado por el equipo bogotano, anunciando que el delantero quedaba libre.

Pese a ese buen rendimiento con el cual es recordado con el combinado nacional, no se puede decir lo mismo de su desempeño con su club, con quien protagonizó varios altercados y polémicas.

Néiser Villarreal brilló en el pasado Mundial Sub-20 en Chile al convertirse en goleador de la Selección Colombia , que luego de más de 20 años volvió al podio en el máximo certamen de la categoría.

Esta decisión enfureció a hinchas de los embajadores, quienes solicitaban que desde las directivas se presentaran acciones legales en contra del atacante por su incumplimiento con Millonarios, pues Villarreal tenía contrato con el albiazul hasta finalizar el 2025.

El primer desplante fue luego del Sudamericano Sub-20, donde Villarreal salió goleador. Tras haber terminado el torneo, el atacante no se presentó a entrenar con Millonarios.

El tumaqueño se destacó en su paso por Millonarios por enfurecer a hinchas, compañeros y directivos, quienes veían como la relación con el delantero cada vez se complicó hasta llegar a su anticipada desvinculación.

Sumado a esto, aunque el club buscó negociar al delantero con otros clubes o renovarle para blindarlo en caso de ofertas más grandes, desde el círculo de Villarreal se ignoraron ambas opciones buscando que el jugador saliera, al parecer, libre.

Tras varias semanas de polémicas, el jugador continuó disputando la liga con Millonarios, jugando 986 minutos en 17 partidos y aportando solamente dos asistencias.

En el segundo semestre, y luego de haber jugado 123 minutos en 8 partidos del clausura colombiano, Villarreal tuvo una lesión que por poco lo deja fuera de la Copa del Mundo. En el tiempo en el que estuvo lesionado, Néiser hizo una transmisión en sus redes sociales vistiendo la camiseta de uno de los máximos rivales de Millonarios, América de Cali.

A pesar de dicha polémica, el jugador vinculado aún al equipo bogotano asistió a la Copa del Mundo, donde brilló y fue uno de los goleadores del torneo. Sin embargo, nuevamente, tras haber brillado con la tricolor, volvió a su conducta polémica y no se presentó a entrenar con los albiazules.

El último desplante ocurrió el pasado mes de octubre, cuando nuevamente, en un manejo algo desacertado de las redes sociales, el jugador volvió a hacer referencia a uno de los rivales de su club.

“Volviste animal”, fue lo que publicó Villarreal en sus historias con la foto de Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional que había vuelto al gol en un clásico paisa.

Dichos gestos fueron percibidos por la hinchada de Millonarios como una búsqueda del jugador para ser despedido del club bogotano e irse prematuramente al Cruzeiro de Brasil, club con el que todo estaría acordado para jugar en el 2026.

