El regreso de un viejo conocido: Millonarios anunció a Hernán Torres como nuevo entrenador

Luego de la reciente y dolorosa derrota 2-1 ante Unión Magdalena en condición de local, que elevó más la crisis futbolística, el club azul de la capital parecía que ya había tomado una decisión para recibir al nuevo timonel en reemplazo del antioqueño David González. Este viernes, en un movimiento que agitó las redes sociales y tocó la memoria de los hinchas en los pasillos de El Campín, Millonarios anunció el regreso de un viejo conocido para ocupar el banquillo técnico: Hernán Torres Oliveros. Le puede interesar: Prestamista denunció a Teófilo Gutiérrez ante la Fiscalía por presuntamente amenazarlo de muerte tras un cobro de deudas Menos de 48 horas después de la sorpresiva salida de González —quien sintió el rechazo de los hinchas tras presenciar los miles de zapatos que fueron lanzados desde la tribuna— el club bogotano puso fin a las especulaciones y oficializó al estratega tolimense para su segunda etapa al mando del equipo.

La noticia se divulgó a través de un comunicado oficial del club, que le dio la bienvenida al director técnico. “Millonarios F.C. da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, firmando contrato por un año”, afirmó el documento, confirmando lo que se esperaba. La narrativa del regreso se construyó rápidamente tras la necesidad de recuperar el apoyo de los hinchas y salir del último puesto de la liga. “Hoy, su camino y el de Millonarios se cruzan de nuevo, con la ilusión intacta y el compromiso de seguir escribiendo capítulos de gloria en nuestra historia”, añadió el club.

El regreso de un técnico campeón

Hernán Torres cuando fue campeón de liga con Millonarios en 2012. FOTO: Colprensa

El nombre de Hernán Torres está ligado a la historia reciente de Millonarios por una razón principal: la tan anhelada estrella 14. En el segundo semestre de 2012, el técnico guio al equipo a un título de liga que puso fin a una sequía de más de dos décadas, tras vencer al DIM en la final. Este es el principal motivo de su retorno, brindar la “esperanza” de que, bajo su liderazgo, el equipo pueda volver a la senda del triunfo, y sobre todo, salir del mal momento futbolístico, pues son últimos y viene de perder dos partidos seguidos con Tolima y Unión.

Durante su primer ciclo con los ‘Embajadores’, Torres dirigió 108 partidos, con un registro de 48 victorias, 28 empates y 32 derrotas, demostrando una solidez y regularidad que ahora se busca desesperadamente. Pero la tarea no será fácil. El equipo, actualmente, ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, con tan solo un punto de 18 posibles, lo que hace de su llegada una urgencia, más que una simple apuesta.

Las primeras palabras de un viejo conocido: “muy contento”

El entrenador de 64 años no tardó en expresar su felicidad por volver a la casa azul. A través de un video publicado por el club en redes sociales, Torres Oliveros compartió sus primeras impresiones. “Muy contento y complacido de volver a esta institución tan grande como lo es Millonarios. Gracias a Dios, a la vida, al fútbol, por estar de nuevo en la institución”, dijo el experimentado entrenador. Con la humildad y el rigor que lo han caracterizado a lo largo de tu trayectoria profesional, el estratega también envió un mensaje de compromiso a la afición.