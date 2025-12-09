Miguel Ángel Borja no va más con River y un grande mexicano sería su próximo destino, ¿de qué se trata?

La historia de Miguel Ángel Borja en River Plate llegó a su final durante la temporada 2025. En los últimos días, Marcelo Gallardo notificó al delantero que no hará parte del proyecto deportivo de 2026, lo que significa que el colombiano quedará libre una vez termine su contrato el próximo 31 de diciembre. Con la decisión, se cierra una etapa marcada por goles, altibajos y un vínculo fuerte con la tribuna del Monumental. No es el único movimiento fuerte en el plantel, el club también confirmó las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez, Milton Casco y Federico Gattoni, todos parte de un ciclo que marcó época en River. En medio de estos cambios profundos, la pregunta por el futuro de Borja ya tiene respuesta, y su nuevo destino sorprende en el continente.

Si algo distingue el paso de Borja por River es la contundencia de sus números: 59 partidos, 62 goles y 10 asistencias, cifras que lo convierten en el delantero colombiano con más anotaciones en la historia del club, igualando la marca de Juan Pablo Ángel. Su llegada contribuyó a tres títulos importantes: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023, y la Supercopa Argentina 2024, , una cosecha que selló su lugar entre los artilleros destacados del ciclo reciente.

Pero la otra cara del balance está en el 2025. En 48 partidos apenas marcó ocho goles, una cifra que encendió las alarmas y debilitó su continuidad. La renovación táctica de Gallardo, sumado al bajo rendimiento ofensivo, lo desplazó del once inicial y, más tarde, incluso de las convocatorias. Ese declive terminó por definir su salida.

Cruz Azul de México es el nuevo destino de Miguel Ángel Borja

Mientras River ajustaba su limpieza interna, el mercado mexicano movía sus fichas. Pumas y Cruz Azul se disputaron la contratación del delantero, pero finalmente fue Cruz Azul quien ganó la carrera, ofreciendo un proyecto deportivo más sólido y mejores condiciones para asegurar su fichaje como agente libre. El hecho de que Borja quede libre facilitó todo: el club mexicano solo negoció salario y duración del contrato. Con 32 años, un valor estimado de 2.8 millones de euros y más de 200 goles como profesional, la directiva cementera vio una oportunidad y la tomó. Su incorporación está pensada para fortalecer el ataque en un 2026 donde la Máquina quiere volver a ser protagonista en Liga MX y torneos internacionales. El colombiano no recibirá cuota de traspaso por su ficha al ser agente libre. Sin embargo, su salario podría ser mayor en México del que recibía en Argentina, una cifra aproximada de 1.5 millones de dólares.

Una despedida emotiva de River