Corte Suprema condena a 11 años y medio de cárcel al excongresista Musa Besaile

La Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Musa Besaile a la pena de 11 años y medio de cárcel por su vinculación con el desfalco a las regalías en Córdoba durante la gobernación de Alejandro Lyons.

Durante las elecciones regionales de 2011, Besaile —junto con el también exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías— fue el principal músculo político y financiero que llevó a Alejandro Lyons Muskus a la Gobernación de Córdoba (para el periodo 2012-2015).

A cambio de este respaldo, establecieron un acuerdo ilícito previo a la elección: repartirse el control burocrático del departamento y desviar los recursos públicos del Sistema General de Regalías (SGR) para enriquecer a sus estructuras políticas.

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La Sala Especial de Primera Instancia emitió la sentencia bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000 tras acogerse a una sentencia anticipada, se da por su responsabilidad directa en el entramado de corrupción que desvió millonarios recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el departamento de Córdoba.

Besaile Fayad aceptó los cargos que lo señalan como coautor de concierto para delinquir agravado, interviniente en peculado por apropiación agravado y cómplice en contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Sin embargo, el alcance de la decisión judicial va más allá del desfalco regional: la investigación dejó en evidencia que esta red criminal operó de manera sistemática como el engranaje financiero o “caja menor” destinado a corromper a magistrados de la misma Corte, en lo que históricamente se conoció como el ‘Cartel de la Toga’.

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