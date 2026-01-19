Mary José Álvarez: de Atlético Nacional al Olympique de Marsella

La defensora cartagenera Mary José Álvarez, quien jugó con Atlético Nacional en la Liga Femenina y debutó con la Selección Colombia femenina mayores, fue anunciada como nueva jugadora del Olympique de Marsella. La defensora que terminó su formación deportiva en el club Formas Íntimas de Medellín, además de jugar de manera profesional con Atlético Nacional tanto en la Liga Femenina como en la Copa Libertadores femenina, fue subcampeona con Colombia en el Mundial Sub 17 de 2022 y campeona de Juegos Bolivarianos, ese mismo año, bajo la dirección de Carlos Paniagua.

Su nuevo club le dio la bienvenida en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “¡Mary Álvarez se une al equipo de Marsella! Internacional colombiana de 20 años de edad, proviene del Atlético Nacional, finalista de la última Copa América, llega a Francia y es nuestra nueva defensora. Esperamos que pueda llevar su fuerza física, inteligencia y excelente juguete al servicio de las chicas del Marsella”. Atlético Nacional, por su parte, le deseó suerte a la defensora que llega al fútbol francés transferida por los verdolagas.

Mary José, quien ya debutó con la Selección Colombia mayores, tiene 20 años de edad, mide 1.78 metros y se inició como profesional en 2019, pasando por los clubes Formas Íntimas, Independiente Medellín y Atlético Nacional. Además de ser una gran defensora, por su buen juego aéreo es un arma en ofensiva; tanto con Atlético Nacional como con la Selección Colombia, ya ha anotado goles con su cabeza.