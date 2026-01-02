¡Imparable! Así fue el primer gol de Luis Javier Suárez en 2026

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez, quien representa al Sporting Clube de Lisboa, sorprende con su eficacia contra las redes contrarias.

El pasado domingo cerró el 2025 con triplete y asistencia en el triunfo 4-0 ante Rio Ave en la Liga de Portugal, y este viernes, en duelo correspondiente a la fecha 17 de ese certamen, el delantero que nació en Santa Marta hace 28 años tuvo una magistral presentación en su primer partido de 2026.

Esta vez como visitante frente a Gil Vicente, y cuando estaba cerca de acabarse el primer tiempo en el Estadio Ciudad de Barcelos, Suárez, tras ganar en velocidad, definió con categoría por debajo de los pies del arquero brasileño Andrew, decretando el primer tanto del partido. El rival, luego de que el equipo del colombiano terminara con diez hombres tras la expulsión de Gonçalo Inácio (79’), empató finalmente 1-1 con el tanto de Carlos Eduardo (87’).

Goleador de la Liga de Portugal, Suárez ya registra 17 tantos en la temporada.

Luis Suárez viene haciendo méritos para integrar la Selección que jugará a mitad de año el Mundial de fútbol en Norteamérica.

Lea: Video | Vea el triplete que Luis Javier Suárez marcó con el Sporting de Lisboa y que lo consolida como goleador de la Liga

Con su empate, Sporting es segundo en la Liga de Portugal con 42 puntos, a cuatro del líder Porto.

Este sábado, en ese país, Benfica, de Richard Ríos, rivaliza con Estoril (1:00 p.m.). Benfica es tercero con 36 unidades.