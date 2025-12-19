Luis Javier Suárez quiere recuperar el trono de goleador en la Liga de Portugal antes de que finalice 2025

El fútbol portugués es una montaña rusa de emociones, y goles, muchos de ellos con sabor cafetero. El pasado fin de semana, el delantero samario Luis Javier Suárez miraba desde lo más alto de la tabla de goleadores tras una actuación monumental con el Sporting de Lisboa. Con un doblete en la goleada 6-0 ante el AVS, Suárez se había trepado a lo más alto de la tabla con 11 dianas. Sin embargo, el fútbol no da tregua, y al día siguiente el griego Vangelis Pavlidis, al servicio del Benfica, respondió con un contundente “hat-trick” ante el Moreirense (0-4), arrebatándole la cima al colombiano. Con 13 goles, Pavlidis ahora lidera la tabla, dejando a Suárez en segunda posición con 11, seguido de cerca por Clayton del Rio Ave con 10. Aunque el colombiano marcó nuevamente con el verdiblanco, el pasado 18 de diciembre desde el punto blanco por la Copa de Portugal, este no le suma en la máxima liga del país europeo. No todo está perdido, el Sporting aún tiene dos fechas más antes de que el reloj de las 12 y culmine el año, suficiente tiempo para que el delantero cambie la historia y se quede en la cima. Si el rendimiento del samario continúa como va, podría superar sin problema al delantero del Benfica, pues viene marcando en racha las últimas fechas.

El efecto Suárez

A pesar de perder el primer puesto parcialmente, el presente de Luis Javier Suárez es de ensueño. Su misión nunca fue fácil, pues tendría que hacer olvidar a un ídolo como Gyökeres. La misión no le quedó grande al colombiano, quien hasta el momento registra una efectividad del 0,6 goles por partido en la temporada 25/26, sumando 14 anotaciones y 3 asistencias en todas las competencias. En su última exhibición por Liga frente al AVS Suárez no solo anotó, sino que dominó. Abrió el marcador al minuto 32 con potente remate, y selló su doblete al 53´, ganándose una calificación de 9,2 en SofaScore.

Portugal una tierra fértil para los goleadores colombianos

La historia parece repetirse. La Liga Portuguesa siempre ha sido el jardín de los delanteros cafeteros. Ver a Suárez en la cima evoca la era dorada de Jackson Martínez, quien hizo historia al proclamarse máximo goleador del torneo tres veces consecutivas (2012-2015) con el Porto. Suárez busca ahora inscribir su nombre en ese exclusivo Olimpo donde también dejaron huella nombres como Radamel Falcao García y Luis Díaz. El rendimiento de Suárez no solo emociona en Lisboa, sino también en Colombia. Tras marcarle cuatro goles a Venezuela en la última fecha de Eliminatorias, Suárez parece haber sellado su pasaporte para el Mundial 2026. Sin embargo, él no se confía, y cada semana con el Sporting demuestra por qué sería una ficha goleadora para la tricolor. Su cotización vuela tan alto como sus números. Según el CIES, su valor de mercado alcanzaría los 3,3 millones de euros para junio de 2026, un aumento del 29%. El Almería de España, también sonríe, pues el cumplimiento de variables (titularidades y participación en goles) está a punto de reportarles 5,2 millones de euros adicionales.

La cuenta regresiva para el 2026