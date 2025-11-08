x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Golazo! Así fue la genialidad de Luis Díaz para marcarle al Unión Berlín por la Bundesliga

En un encuentro que el Bayern Munich perdía, el colombiano, con desequilibrio y eficacia, convirtió en el empate de su equipo en la décima fecha de la Busdesliga.

  • Luis Díaz y sus genialidades con el Bayern Munich. FOTO: @BAYERN MUNICH
    Luis Díaz y sus genialidades con el Bayern Munich. FOTO: @BAYERN MUNICH
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

08 de noviembre de 2025
bookmark

Luis Díaz continúa causando sensación con el Bayern Munich. Este sábado, por la décima fecha de la Busdesliga, el colombiano sumó un nuevo gol con la escuadra alemana, que empató 2-2 ante el Unión Berlín, que jugó como local.

Lucho, que venía de convertir doblete en el 2-1 como visitante contra el PSG por Champions League, duelo en el que también fue expulsado por una fuerte entrada ante el marroquí Achraf Hakimi, se inventó esta vez una gran jugada para silenciar el Stadion An der Alten Försterei.

Lea aquí: Luis Díaz rompió el silencio tras su expulsión en Champions: “En 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor”

Tras un rebote, Díaz controló primero el balón, hizo una pared con el croata-alemán Josip Staniš, quien se mandó las manos a la cabeza al creer que su devolución había sido muy larga. Pero Díaz, a puro corazón, se deslizó para no dejar salir el esférico del campo, se sacó seguidamente a un rival y después, casi sin ángulo, venció al portero danés Frederik Rønnow en el minuto 27. Y eso que al 44’, de frente contra Rønnow, el criollo tuvo la oportunidad de volver a marcar pero su remate se fue por un lado del arco.

Este fue el tanto número 11 de Díaz en 17 partidos jugados con el Bayern, el sexto por la Bundesliga, en la cual supo adaptarse pronto a su exigente ritmo, y que con su desequilibrio, regate, asocio, asistencias (suma 6) y goles, ha logrado ganarse el respeto de compañeros y rivales.

En su nuevo club, después de salir del Liverpool de Inglaterra, el colombiano brilla a la vez gracias al sistema de juego e ideales del técnico belga Vincent Kompany, quien le da prioridad a Díaz para que desplegue sus capacidades, contando a la vez con la generosidad de sus compañeros.

El cuadro bávaro comenzó perdiendo al minuto 29 tras anotación del neerlandés Danilho Raimundo Doekhi, este quien volvió a convertir al 83’. Pero Bayern, más allá de verse contra las cuerdas contra un valiente rival, encontró el empate final con el tanto de cabeza del inglés Harry Keane (90’).

Si bien el conjunto de Díaz salvó su invicto en la Bundesliga, de la cual es sólido líder con 28 puntos, frenó su marca de triunfos en las distintas competiciones en Europa. Al final dejó el récord en 16 partidos ganados de 16 disputados.

Siga leyendo: Seis rojas, cero malicia: la historia detrás de las expulsiones de Luis Díaz en su carrera

Antes fue el Milan de Italia, dirigido por Fabio Capello, que de la campaña 1992-1993, con 13, tenía el récord de mejor arranque de curso entre los elencos de las cinco principales ligas del Viejo Continente (Inglaterra, España, Francia e Italia, además de Alemania).

El próximo partido del Bayern por el torneo alemán será el próximo sábado, a las 9:30 a.m. como local, frente al Friburgo.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Champions League
Bayern Múnich
Futbolistas en el exterior
Deportistas
Jugadores
Liga de Campeones de la UEFA
deporte
Alemania
Berlín
Luis Díaz
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida