Luis Díaz se acerca a histórico futbolista colombiano en títulos en Europa, ¿cuántos ha ganado?

Apenas han pasado ocho meses desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich alemán. El futbolista colombiano llegó al equipo bávaro en agosto del 2025 y ya en abril del 2026 ha ganado dos títulos con el cuadro más grande del balompié teutón. El guajiro fue importante en al consecución de los trofeos que han levantado en lo que va de la temporada. Por un lado, “Lucho” anotó gol en la final de la Supercopa de Alemania que se jugó cuando recién iniciaba la campaña. Además, suma quince goles y 16 asistencias en la Bundesliga alemana, que el Bayern ganó el fin de semana pasado después de vencer 4-2 al Sttutgart en el Alianz Arena. El cuadro dirigido por Vincent Kompany aseguró el título con cuatro jornadas de anticipación.

Además, el equipo del futbolista colombiano, que suma 24 tantos y 20 asistencias en 43 partidos disputados, tiene la opción de ganar dos títulos más esta temporada con el Bayern. El miércoles, Bayern Múnich enfrentará al Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa de Alemania en un duelo que está programado para empezar a la 1:45 p.m.

Por otro lado, Díaz puede llegar a la final de la Champions con el Bayern. Los alemanes se medirán en semifinales contra el PSG francés, que es el vigente campeón del torneo de clubes más importante del mundo. En caso de conseguir esos dos campeonatos, el extremo guajiro llegaría a 18 títulos en su carrera profesional.

¿Cuántos títulos tiene Luis Díaz en el fútbol europeo?

Luis Díaz es, hoy día, el mejor futbolista colombiano en el extranjero. Debería ser el líder de la Selección nacional que jugará entre junio y julio el Mundial de Norteamérica. Sin embargo, no es el jugador criollo que más títulos ha conseguido en general, ni mucho menos el que más ha ganado en el balompié europeo.

Díaz, quien se dio a conocer en Colombia cuando jugaba para el Junior de Barranquilla, suma 16 títulos como futbolista profesional. De ellos, doce los ha ganado en Europa. Con eso, por ejemplo, ya superó los once que consiguió Falcao García en su paso por Atlético de Madrid, Porto, Mónaco, entre otros clubes.