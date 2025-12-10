Video | Golazo de Luis Díaz fue elegido como el mejor del mes en la Bundesliga, ¿lo recuerda?

Luis Díaz ha tenido un impacto más que positivo desde que llegó al Bayern Múnich. En 21 partidos ha marcado 12 goles y ha contribuido con 7 asistencias, para una participación directa en 19 anotaciones, según publicó One Football. Le puede interesar: Luis Díaz, en el Top-15 de los 100 mejores jugadores del Mundial, según The New York Times Recientemente, marcó un gol que le dio la vuelta al mundo frente al Unión Berlín por la fecha 10 de la Bundesliga. El Guajiro no renunció a un balón que parecía desbordarse, eludió a un rival y con un ángulo imposible envió la pelota al fondo del arco, desatando la locura entre sus compañeros y aficionados bávaros que no podían creer la factura del gol del colombiano.

Por esa genialidad, la Bundesliga le otorgó el premio al Mejor Gol del Mes de noviembre al colombiano, superando a otros 9 goles de gran factura que se registraron en la décima fecha. “Luis Díaz ganó la competición con un espectacular disparo desde un ángulo cerrado. ¿Un pase filtrado con demasiada presión? ¡No hay problema para Luis Díaz! El colombiano se lanza, mantiene el balón en juego, supera a Janik Haberer y lo mete en la escuadra derecha desde un ángulo cerrado”, publicó la Bundesliga en su página web.