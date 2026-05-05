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‘Los Luchos’ son los dos fichajes más rendidores de la temporada en Europa: esta ha sido su eficiencia

Luis Díaz y Luis Javier Suárez arribaron al Bayern Múnich y Sporting de Lisboa, respectivamente, esta temporada, con la obligación de demostrar que las directivas de ambos clubes no se equivocaron con sus fichajes y respondieron con creces.

  • Díaz y Suárez suman 88 participaciones de gol entre los dos en esta temporada 2025/26 del fútbol del Viejo Continente. FOTO: GETTY
    Díaz y Suárez suman 88 participaciones de gol entre los dos en esta temporada 2025/26 del fútbol del Viejo Continente. FOTO: GETTY
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Los delanteros colombianos Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) encabezan el ranking de fichajes más influyentes de la temporada que está por terminar en las 10 principales Liga de Europa, según la página especializada Transfermarkt.

El estudio se basa en rendimiento deportivo, en el que sobresalen los partidos disputados, los goles anotados y las asistencias ofrecidas por los futbolistas. En el escalafón, Díaz aparece primero gracias a sus 47 participaciones en anotaciones en igual número de presencias con su club. El equipo alemán pagó 70 millones de euros por sus servicios al Liverpool, con grandes réditos.

El segundo lugar es para Suárez con 41 en 49 compromisos. Cabe recordar que el Sporting pagó a Almería 22,9 millones de euros por el samario. El podio lo completa el brasileño João Pedro, que solo llega a 29 aportes en los goles con Chelsea. Su compra al Brighton & Hove Albion fue por 63,7 millones de euros. Marco Asensio, Joaquín Panichelli y Hugo Ekitiké también aparecen en el escalafón, pero lejos de los dos colombianos.

Los colombianos han demostrado su valor

Tanto Luis Díaz como Luis Suárez tienen puntos a favor más allá de sus estadísticas. “Lucho” Díaz, quien porta la camiseta número 14 del Bayern Múnich, no solo suma goles a su estadística en Bundesliga o Copa de Alemania, sino en la competición que obsesiona al equipo bávaro, la UEFA Champions League. El colombiano ha sido clave para la clasificación del equipo alemán a semifinales, principalmente cuando marcó el gol que le dio la ventaja a los teutones ante el Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Por otro lado, Luis Javier Suárez demostró gallardía en los momentos donde quemó el balón en la competición europea, como aquel penal que le marcó al Bodo Glimt de Dinamarca, el cual inició la remontada de Sporting Lisboa en octavos de final de Champions League, y guió a los lusos a los cuartos de final de la competición, instancia a la que no clasificaban hace más de 50 años.

Los dos jugadores dejan fecha tras fecha momentos para el recuerdo, y eso vale más que cualquier estadística. Se han incrustado en el corazón de los hinchas de sus clubes y son parte fundamental del funcionamiento ofensivo del Bayern y Sporting. 70 millones por Díaz y 30 por Suárez parecen un precio justo para dos criollos que se han instalado en la élite del fútbol.

Lea también: Luis Díaz es el mejor calificado de la Champions League, según portal especializado de fútbol

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