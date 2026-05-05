Del barrio a la élite: así es Toma el Juego, torneo que revoluciona el fútbol callejero en Medellín

El fútbol, como deporte más famoso e importante del mundo ha dejado de habitar exclusivamente los grandes estadios de los cinco continentes para reclamar su lugar en las calles y con un novedoso formato llegó a la ciudad de la eterna primavera para buscar nuevos talentos
Le puede interesar: Exclusivo | Partido DIM vs. Flamengo por Libertadores no se jugará a puerta cerrada: “Es totalmente falso lo que dicen en redes”
Desde el pasado sábado 25 de abril, el parque del barrio Andalucía La Francia, ubicado en la comuna 2-Santa Cruz, en el norte de la ciudad de Medellín, se transformó en el epicentro de Toma el Juego, un torneo de fútbol callejero organizado por la plataforma global de Nike Fútbol para este 2026.