Del barrio a la élite: así es Toma el Juego, torneo que revoluciona el fútbol callejero en Medellín

El fútbol, como deporte más famoso e importante del mundo ha dejado de habitar exclusivamente los grandes estadios de los cinco continentes para reclamar su lugar en las calles y con un novedoso formato llegó a la ciudad de la eterna primavera para buscar nuevos talentos Le puede interesar: Exclusivo | Partido DIM vs. Flamengo por Libertadores no se jugará a puerta cerrada: “Es totalmente falso lo que dicen en redes” Desde el pasado sábado 25 de abril, el parque del barrio Andalucía La Francia, ubicado en la comuna 2-Santa Cruz, en el norte de la ciudad de Medellín, se transformó en el epicentro de Toma el Juego, un torneo de fútbol callejero organizado por la plataforma global de Nike Fútbol para este 2026.

Esta competencia, que ha aterrizado en Colombia como un fenómeno cultural destinado a transformar el deporte desde sus raíces más profundas, sus calles, espera poder encontrar los mejores talentos, tanto en fútbol femenino, como masculino, para llevarlos a otro nivel.

De los barrios hacia la escena global: Toma el Juego

Tras su paso por ciudades principales en el continente como Los Ángeles, Ciudad de México, Seúl y Miami, y una reciente escala en Bogotá, el turno de representar la identidad barrial fue para la capital antioqueña. La jornada convocó a cerca de 100 jugadores integrados en 24 equipos, quienes se enfrentaron en una dinámica de 3 vs. 3, priorizando la agilidad y la destreza técnica propia de los entornos urbanos.

Los Ángeles, Ciudad de México, Lima, Santiago, Seúl, Miami y ahora Medellín. En cada ciudad, la historia es distinta rumbo al Mundial 2026. FOTO: Cortesía Nike

Los ganadores de esta fase en Medellín aseguraron su cupo para la gran final nacional que se disputará el próximo 21 de mayo en la ciudad de Bogotá, donde todo se definirá. En esta instancia, los clasificados deberán medirse contra los representantes de la capital: la Selección Bogotá Sub 17 y Deportivo Celtic, en la rama femenina, y Coach Fitwear junto a Coach CS, en la masculina. El objetivo principal -y final- es obtener el tiquete hacia la final internacional que tendrá lugar en Ciudad de México durante el mes de junio, donde allí se enfrentaran los mejores de todas las ciudades que han participado en la contienda.

La búsqueda del nuevo talento mundial en las calles de Medellín

El precedente de esta iniciativa en ciudades como Los Ángeles ha dejado una marca clara: Nike ha firmado nuevos talentos para proyectarlos como figuras de talla mundial, eliminando la frontera tradicional entre el fútbol amateur y el profesional. En el contexto colombiano, la organización busca replicar casos de éxito como el de Richard Ríos, el mediocampista que actualmente milita en la Liga de Portugal con Benfica y cuyos inicios se remontan precisamente al fútbol de calle, pasando por el de sala. Y es que en medio de una conversación con EL COLOMBIANO, Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, explicó el trasfondo estratégico y social de este movimiento que la marca promueve, con el fin de seguir proyectando nuevas figuras del fútbol en este formato. “Lo que diferencia a Toma el Juego es el cambio de lógica. Antes el fútbol se contaba desde las estrellas, hoy se construye desde la comunidad. Responde a una transformación más grande: las nuevas generaciones ya no consumen el deporte como antes, ahora todo es expresión cultural, identidad y pertenencia”, explicó Galindo.

Expansión y pertenencia al deporte local con proyección

De acuerdo con los organizadores del evento, Toma el Juego no es un evento aislado, sino una estructura con presencia en más de 20 ciudades en todo el globo y una expansión prevista hacia más de 20 países en el marco del camino hacia el Mundial 2026. La plataforma se consolida bajo un modelo construido desde lo “hiperlocal”, diseñado para activar comunidades y resaltar las particularidades culturales de cada entorno donde se instala. Con esta propuesta, Nike marcó el inicio de una nueva era deportiva donde el protagonismo regresa a las canchas de barrio. “Toma funciona bajo una idea simple, pero poderosa y es que el fútbol más relevante del mundo ya no está en los estadios, sino en la calle”, concluyó el gerente de la marca a este medio.

Participaron 24 equipos de la capital de la montaña, alrededor de 100 jugadores vibraron en el norte de la ciudad donde se celebró la cultura urbana y el fútbol callejero. FOTO: Cortesía Nike