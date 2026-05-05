Incautan 448 paquetes de cocaína en vía del suroeste antioqueño

Un operativo de control vial permitió la incautación de 448 paquetes de clorhidrato de cocaína en una carretera del suroeste antioqueño. El procedimiento se realizó durante el fin de semana, en la vía Palermo – Puente Iglesias, en jurisdicción del municipio de Jericó.

De acuerdo con la Policía Nacional, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detuvieron una camioneta para un registro de rutina. Durante la inspección, los agentes encontraron que el camión tenía un “doble fondo” o compartimiento oculto que ocultaba los paquetes de la sustancia estupefaciente, una modalidad utilizada para evadir los controles de las autoridades.

También le puede interesar: Incautaron caleta de tres toneladas de marihuana ocultas en una tractomula en Itagüí

En el lugar fue capturado un hombre de 28 años, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con el vehículo inmovilizado y el cargamento incautado.

Las autoridades no han precisado el destino final de la droga, pero este tipo de rutas en el suroeste antioqueño suelen ser utilizadas para el transporte de estupefacientes hacia centros de acopio o corredores de salida al exterior.

Este resultado se suma a otros golpes recientes contra el narcotráfico en Antioquia. En operativos similares, las autoridades lograron incautar un cargamento que supera las 600.000 dosis de cocaína en esta misma región, específicamente en el municipio de La Pintada, después de que el conductor abandonara el vehículo antes de pasar por el puesto de control.

De igual manera, el mes pasado incautaron más de media tonelada de droga camuflada también en la modalidad de doble piso en un camión en Caldas, también en medio de un operativo de control. Estas tres incautaciones juntas pueden representar una pérdida de más de mil millones de pesos a las estructuras criminales.

Estos hallazgos evidencian la persistencia de redes de tráfico que utilizan las vías del departamento como corredores estratégicos para el transporte de estupefacientes, lo que ha llevado a reforzar los controles por parte de la Policía y otras autoridades. Antioquia es un corredor estratégico para el narcotráfico, con dos vertientes principales: la red vial terrestre del suroeste antioqueño y la salida marítima del Urabá.

Finalmente, la Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas institucionales para contribuir a la construcción de territorios más seguros.

Lea más: Golpe a la trata de personas en el Valle de Aburrá: en 10 allanamientos incautaron armas y drogas