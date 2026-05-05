The College Dropout, un libro que revela la figura de Kanye West antes de sus escándalos

Cada tanto se habla de Kanye West y casi nunca es por su música. Su fama mundial, por lo menos en los últimos años, tiene más que ver con sus escándalos que incluyen comentarios antisemitas, racistas, pronazis y comportamientos exhibicionistas.
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Pero antes de todo eso, Kanye West irrumpió en la escena del hip hop, primero como productor y luego como cantante, y lo cambió todo. Llegó para encarnar todas las contradicciones, y eso, al parecer, se le terminó saliendo de las manos.
En el libro The College Dropout, que lleva el mismo nombre del primer disco del rapero, Santiago Cembrano hace un análisis de Kanye West, de su música y su figura, del impacto que generó ese álbum debut, y al misma vez cuenta lo que ha significado el disco para él, en su vida y en su carrera, cubriendo y escribiendo de hip hop. The College Dropout, el libro, es un trabajo a medio camino entre la reseña, el ensayo y la autobiografía. Es el tercer libro que publica Cembrano, el primero fue La época del rap de acá (2019) y el segundo Normas Rappa (2020). A propósito de este lanzamiento, EL COLOMBIANO habló con él.