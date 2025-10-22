x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Luis Díaz anotó su primer gol en Champions con el Bayern Múnich en duelo ante Brujas de Bélgica

El futbolista marcó el tercer tanto del club alemán ante los belgas.

  • Luis Díaz llegó al Bayern Múnich a cambio de 75 millones de euros. Foto: Getty
    Luis Díaz llegó al Bayern Múnich a cambio de 75 millones de euros. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

22 de octubre de 2025
bookmark

Luis Díaz sigue imparable con el Bayern Múnich. El extremo colombiano marcó su primer gol con el elenco alemán en la Liga de Campeones de la Uefa en el partido entre los bávaros y Brujas de Bélgica, válido por la tercera jornada del torneo.

El guajiro anotó, cuando iban 33 minutos, el tercer tanto de la victoria parcial del elenco teutón, uno de los candidatos a quedarse con el título del torneo internacional de clubes más importante del mundo. La anotación fue brillante. Díaz, quien ha encajado de buena manera en el equipo dirigido por Vicent Kompany, necesitó tres partidos de Champions para llegar a su primera celebración en el torneo.

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz?

Corría el minuto 33 del partido. Lucho estaba bien tirado hacia la línea de la banda izquierda del estadio Alianza Arena de Múnich. Recibió el balón que Konrad Laimer le pasó en una jugada de ataque rápida. El criollo, quien ha naturalizado los toque de primera intención que caracterizan al fútbol alemán, para después correr al espacio que queda libre, se la devolvió y se movió hacia el área.

Se metió en diagonal. No pateó de primera intención, como solía hacerlo antes, cuando jugaba en Inglaterra, sino que se tomó un tiempo más para buscar el mejor perfil. Supo el momento exacto en que debía rematar. Lo hizo con fuerza, cruzado. El balón salió hacia donde estaba parado el arquero del equipo belga.

Pareció que lo podía atajar. Sin embargo, la física se aplicó al remate de Díaz. El balón llevaba tanta fuerza que se desplazó con una velocidad que superó la capacidad de reacción del guardameta, que en dos segundos no fue capaz de poner las manos antes de que la pelota casi diera el travesaño, pero entrara, golpeando la parte superior de la red.

Este fue el séptimo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania. Además, el atacante criollo suma cuatro asistencias en los partidos disputados. Esta es una de las mayores producciones goleadoras en el inicio de una temporada desde que está en Europa. En el cuadro bávaro ha mejorado lo que muchos consideran su mayor Talón de Aquiles: es eficaz al definir las jugadas que, con su habilidad y velocidad, genera.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Champions League
Bayern Múnich
Europa
Alemania
Luis Díaz
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida