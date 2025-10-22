Video | Luis Díaz anotó su primer gol en Champions con el Bayern Múnich en duelo ante Brujas de Bélgica

Luis Díaz sigue imparable con el Bayern Múnich. El extremo colombiano marcó su primer gol con el elenco alemán en la Liga de Campeones de la Uefa en el partido entre los bávaros y Brujas de Bélgica, válido por la tercera jornada del torneo.
El guajiro anotó, cuando iban 33 minutos, el tercer tanto de la victoria parcial del elenco teutón, uno de los candidatos a quedarse con el título del torneo internacional de clubes más importante del mundo. La anotación fue brillante. Díaz, quien ha encajado de buena manera en el equipo dirigido por Vicent Kompany, necesitó tres partidos de Champions para llegar a su primera celebración en el torneo.