Luis Díaz entra al top 5 de los jugadores más decisivos de Europa: ¿rumbo al Balón de Oro?

El presente de Luis Díaz ilusiona a la Selección Colombia. El extremo guajiro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes en las cinco grandes ligas de Europa.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el colombiano se ubica dentro del top 5 de futbolistas más influyentes del continente, compartiendo lista con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

El ranking lo lidera Harry Kane, con 48 goles y 5 asistencias en 40 partidos, seguido por Kylian Mbappé, quien registra 38 goles y 6 asistencias en 35 encuentros.

En el tercer lugar aparece Michael Olise, con un impresionante aporte creativo de 16 goles y 27 asistencias en 39 partidos.