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“Somos 100 veces mejores”: la frase de Lucas González que desató el debate tras la caída del Tolima

La derrota de Deportes Tolima en la Copa Libertadores dejó más que un mal resultado: una frase de Lucas González desató críticas, burlas y un debate sobre si fue motivación o arrogancia.

  • El momento en el que Lucas González les dijo a sus futbolistas que eran 100 veces mejores que el rival. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LA TRANSMISIÓN DE TV
    El momento en el que Lucas González les dijo a sus futbolistas que eran 100 veces mejores que el rival. FOTO PANTALLAZO TOMADO DE LA TRANSMISIÓN DE TV
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 51 minutos
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La derrota de Deportes Tolima por 3-1 ante Nacional de Montevideo, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, no solo dejó un resultado adverso, sino también una fuerte polémica en torno a su entrenador, Lucas González.

El técnico ha sido blanco de críticas y burlas luego de que se conociera una frase que pronunció durante la pausa de rehidratación, cuando el marcador aún estaba 0-0. “Nosotros somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol”, habría dicho a sus jugadores, una declaración que cobró mayor repercusión tras el desenlace del partido, en el que el conjunto uruguayo terminó imponiéndose con claridad.

Las palabras no tardaron en generar debate. Mientras algunos consideran que se trata de un recurso válido de motivación dentro del vestuario, otros lo interpretan como una muestra de arrogancia que terminó pasando factura en el resultado final.

Ante la controversia, González salió a dar explicaciones en rueda de prensa, intentando aclarar el contexto de su mensaje. Según el entrenador, sus palabras no debían tomarse de forma literal, sino como una manera de transmitir confianza y energía a sus dirigidos en un momento clave del encuentro.

“Esas pausas son peligrosas... es una forma de comunicarte con ellos para que sientan la energía que quieres transmitir, es un tema figurativo. No puedes ser 100 veces mejor que un equipo en este nivel, es imposible”, explicó el técnico.

González añadió que su intención era destacar una idea de juego específica: “A lo que me refería es que nosotros, jugando nuestro juego, somos mejores en ese estilo. Si lográbamos tener la pelota, ponerla en el piso, contrarrestar el juego directo de ellos, ahí es donde somos mejores”.

Sin embargo, más allá de la aclaración, la discusión sigue abierta. ¿Fue una frase motivacional sacada de contexto o un exceso de confianza que terminó evidenciado en el resultado? En medio de la exigencia de la Libertadores, el episodio deja en evidencia lo delgada que puede ser la línea entre la convicción y la soberbia en el fútbol de alto nivel.

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