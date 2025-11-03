A falta de dos fechas, la inteligencia artificial ya predijo a los ocho clasificados en la Liga: ¿acertará?

La Liga BetPlay-2 vive su etapa más vibrante. El campeonato colombiano entra en su fase definitiva rumbo a los cuadrangulares semifinales. Con solo dos fechas restantes en la fase de Todos contra Todos, el margen de error es mínimo y cada punto vale oro. Las plataformas de estadísticas e inteligencia artificial ya se atreven a lanzar sus predicciones sobre los ocho equipos que pelearán por el título.
Según los cálculos de diversos modelos estadísticos, que combinan rendimiento, calendario y proyección de resultados, los equipos con mayor probabilidad de clasificar a los cuadrangulares son: Atlético Nacional, Fortaleza, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, que ya tienen su cupo asegurado.