Atlético Nacional vs. Junior: ¿Cuál es la plantilla más costosa de la final de la Liga BetPlay?

Los jugadores de Atlético Nacional retornaron a prácticas este martes en la sede deportiva de Guarne, en el oriente antioqueño, luego de disfrutar de un descanso los días domingo y lunes tras asegurar su clasificación a la gran final de la Liga BetPlay 1 de 2026. Tras ganarle la llave de semifinales al Deportes Tolima, los verdolagas ahora están concentrados en preparar los duelos frente a Junior. El compromiso de ida será el próximo martes 2 de junio a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, debido a que el Metropolitano Roberto Meléndez se encuentra en reparación. El encuentro definitivo se cumplirá el lunes festivo 8 de junio a las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot.

Lea aquí: Nacional y Junior vuelven a una final: una rivalidad marcada por noches históricas y la inolvidable definición de 2004 Aparte de que verdolagas y tiburones son los elencos de mejor rendimiento en el acumulado del año en el torneo local —los paisas con 52 puntos y los costeños con 41—, ambos clubes lideran los primeros lugares del ranquin de cotización en el mercado, según la página especializada Transfermarkt. Nacional ocupa el primer lugar con una plantilla valorada en 22.53 millones de euros (M€), en tanto que Junior es tercero con un costo de 16.70 M€. En la segunda casilla aparece el América de Cali (16.75 M€), que por un estrecho margen supera a los barranquilleros. Independiente Medellín (14.85 M€) y Deportivo Cali (13.30 M€) completan el top-5 del balompié colombiano.

¿Qué jugadores valen más?