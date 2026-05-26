El cuento que ganó un premio literario internacional y que nadie sabe si fue escrito con inteligencia artificial

El Commonwealth Short Story Prize tuvo cinco ganadores regionales. El ganador absoluto será anunciado en junio. FOTO: Getty.

“Dicen que el bosque aún resuena al mediodía. No es el zumbido de las abejas ni el crujido seco de un machete contra la vid, sino un sonido visceral, como si la tierra engullera un grito y lo retuviera”. Ese es el inicio de La serpiente en el bosque, la historia ganadora de uno de los premios literarios más prestigiosos de Europa que ha causado polémica por supuestamente haber sido escrita con inteligencia artificial (IA). El 12 de mayo, la Commonwealth Foundation anunció los ganadores del Commonwealth Short Story Prize, el cual cada año, desde 2012, reconoce las mejores obras breves de ficción escritas por autores de cada una de las cinco regiones de la Commonwealth: África, Asia, Canadá y Europa, Caribe y Pacífico. Después de haber revelado los cinco mejores textos, el próximo mes la fundación dará a conocer el nombre del ganador absoluto del certamen. Sin embargo, desde ya el premio está en el centro de la discusión. El mismo día en que la Commonwealth Foundation publicó el nombre de los escritores seleccionados entre 7.806 participantes, sus historias fueron publicadas en el sitio web de Granta, revista literaria inglesa creada en el siglo XIX. Lea: La compleja estructura de Taiwan Travelogue, ganador del International Booker 2026: una novela dentro de otra novela Entre los relatos publicados estaba La serpiente en el bosque, del escritor trinitense Jamir Nazir, que ganó por la región Caribe y recibió 3.350 dólares. Inmediatamente causó dudas en lectores, críticos y expertos, quienes escribieron en redes sociales que el cuento tenía múltiples características de haber sido realizado con IA.

“En una especie de prueba de Turing, parece que una historia generada íntegramente por IA acaba de ganar el Premio Commonwealth para la región del Caribe”, escribió en Bluesky Ethan Mollick, profesor de la Universidad de Pensilvania que se ha dedicado a investigar cuáles son las implicaciones del uso de la IA en el trabajo y la educación. Puede leer: Jianwei Xun: esta es la historia del primer fake literario escrito con Chat GPT En ese mismo post, el docente también compartió que había analizado el texto de Nazir en Pangram, una plataforma de detección de IA, y que el resultado arrojó que el cuento fue realizado en un 100 % con esta tecnología. A pesar de que este tipo de herramientas no son totalmente confiables, otros detalles han sido identificados por usuarios que aseguran que la historia no es de autoría humana. “Frases del tipo ‘ni X, ni Y, sino Z’ por doquier, el recurso de los ‘zumbidos’ y muchos otros indicadores evidentes de la escritura de la IA. Un hito importante para la IA, sin duda alguna”, dijo en X Nabeel S. Qureshi, profesor de políticas de IA de la Universidad George Mason. Ejemplo de esto es el primer párrafo citado al inicio que, según algunos usuarios, contiene metáforas y símiles absurdos, y sigue la misma estructura de “no X, sino Y”, la cual se repite constantemente a lo largo de la obra, al igual que el uso de palabras poco comunes.

¿Cómo saber que un texto fue escrito con IA?

“La chica sonrió como un amanecer sobre un lavabo” y “La vida dura se impone como un saco mojado; nunca pide permiso” son dos de las frases que han criticado los lectores de La serpiente en el bosque, que, según el jurado del Commonwealth Short Story Prize, tiene un lenguaje “sublime: preciso y a la vez profundamente evocador, evocando imágenes vívidas y exuberantes con una economía narrativa excepcional”. Tanto el premio como Granta se pronunciaron sobre el supuesto uso de IA en el texto de Nazir. Razmi Farook, director de la Commonwealth Foundation, aseguró que para elegir a los ganadores hicieron múltiples rondas de lectura y que no utilizaron ninguna plataforma de IA en esas revisiones. “Al presentar sus relatos al premio, los autores aceptan nuestras bases y directrices de participación. Estas incluyen la confirmación de que su obra presentada es original. Todos los autores preseleccionados han declarado personalmente que no se utilizó IA y, tras una consulta posterior, la Fundación lo ha confirmado”, explicó.

Las sospechas sobre la autoría del texto también han crecido porque hay poca información sobre Nazir en internet: las fotos disponibles son escasas y solo se sabe que en 2018 publicó el poemario Night Moon Love: Poems for All Who Have Loved or Dreamed of Love. El problema con saber si un texto, ya sea académico o de ficción, fue hecho con IA es que no existe ninguna metodología o plataforma que permita determinar con certeza si es así. José Betancur, docente e investigador sobre IA de la Universidad EAFIT, le explicó a EL COLOMBIANO que la detección del uso de estas herramientas se complejiza a medida que los prompts, que son las indicaciones que se le dan al chatbot para que genere una respuesta, son más específicos.

Sin embargo, hay algunas señales que permiten identificar si un texto fue escrito de esa manera: hacer énfasis exagerado en la importancia de algo con frases como “momento decisivo” o “movimiento más amplio”; realizar análisis con estructuras como “destacando...” o “reflejando...”; citar lo que alguien dice de manera vaga, sin mencionar nombres; realizar paralelos negativos con la fórmula “no X, sino Y” –como aparece en varias ocasiones en La serpiente en el bosque– y hacer listas de tres palabras similares. Por su parte, Sigrid Rausing, editora de la revista, dijo que ellos revisaron el cuento con Claude, la IA de Anthropic, y los resultados fueron inconclusos. La también propietaria de la publicación hizo una afirmación que resume el debate ético y hasta filosófico que plantean este tipo de casos: “Es posible que los jueces hayan otorgado un premio a un caso de plagio mediante IA; aún no lo sabemos, y tal vez nunca lo sepamos”. Le puede interesar: “Desdibuja los límites entre la tecnología y la humanidad”: así es Iris, la primera novela escrita por ChatGPT Bloque de preguntas y respuestas