Lo bello y lo sublime: crónica del Ballet de San Petersburgo en Medellín

Por Gloria Nivia Ramírez Gómez

Colaboración especial Medellín se convirtió en escenario de lo bello y lo sublime al recibir al Ballet de San Petersburgo en el Teatro Auditorio La Enseñanza, donde presentó la obra cumbre del repertorio clásico: El Lago de los Cisnes. Con una puesta en escena en tres actos, un vestuario deslumbrante y la música inmortal de Piotr Ilich Tchaikovsky, la compañía rusa ofreció un espectáculo digno de admiración para el público. Le puede interesar: Sobre-vivir: ver el cuerpo entre la historia y el arte en la nueva exposición del Museo de Antioquia Definir lo bello y lo sublime es tarea subjetiva, puesto que cada persona lo percibe a su modo. Sin embargo, pocas veces hay un consenso tan claro para calificar un espectáculo: “La presentación estuvo hermosa, algo nunca visto”. En palabras de Kant, teórico de la estética, “Lo sublime conmueve; lo bello encanta”, tal como se confirmó para quienes se deleitaron con la presentación de una de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo, que llegó a Colombia como parte de su gira por Suramérica, con el objetivo no solo de acercar la tradición rusa de la danza clásica a públicos diversos, sino también de reafirmar la vigencia de los grandes clásicos en escenarios contemporáneos

Durante dos horas, la danza y la música lograron que los sentidos se olvidaran de noticieros, campañas y algarabías, transformando la cotidianidad de la ciudad en un espacio de contemplación y armonía. Incluso los vicios y defectos morales, decía Kant, contienen rasgos de lo sublime o lo bello, y en esta obra esos conceptos se hicieron visibles en la lucha entre el bien y el mal, en la tragedia y en la esperanza.

Así fue la presentación del Ballet de San Petesburgo en Medellín. FOTO Gloria Nivia Ramírez G.