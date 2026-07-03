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Liverpool y Portugal recuerdan a Diogo Jota y su hermano Andre, tras un año de su muerte

En los partidos de Portugal en el Mundial de Norteamérica, se recuerda siempre al número 21 de la selección.

  • Diogo Jota murió el 3 de julio de 2025, en un accidente automovilístico junto a su hermano menor André en la provincia de Zamora, España. FOTO TOMADA X @LFC
    Diogo Jota murió el 3 de julio de 2025, en un accidente automovilístico junto a su hermano menor André en la provincia de Zamora, España. FOTO TOMADA X @LFC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
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En el primer año de aniversario de su fallecimiento, Liverpool, la Selección de Portugal y otros referentes del fútbol reaccionaron con emotivos mensajes para Diogo Jota, en su año de muerte.

“Siempre con nosotros” es la imagen que se exhibe en cada partido de Portugal en el Mundial de Norteamérica, ya que los integrantes de la selección siguen con Diogo presente, y por ello, lo recuerdan antes de cada partido.

Liverpool, el club en el que militaba Diogo Jota cuando falleció, también le rindió homenaje al jugador que

En uno de los mensajes que publicó Liverpool, se lee: “hoy, como cada día, recordamos a Diogo Jota y André Silva, que fallecieron trágicamente hace un año.

A través de una pérdida inconmensurable y un dolor incalculable, el impacto que tuvieron y los legados que dejaron atrás —no solo en el mundo del fútbol, sino en los corazones y las mentes de tantas personas alrededor del mundo— ha brillado durante los últimos 12 meses.

Todo nuestro amor, apoyo, pensamientos y oraciones continúan estando con las familias, amigos de Diogo y André y todas aquellas personas cuyas vidas fueron tocadas por ellos.

Para siempre en nuestros corazones, para siempre nuestro número 20”.

Con la selección de Portugal, Diogo debutó el 14 de noviembre de 2019 disputando los últimos minutos del encuentro de clasificación para la Eurocopa 2020 que el conjunto luso venció por 6-0 a Lituania.

Disputó las Eurocopas de 2020 y 2024, en las que avanzó con su selección hasta las fases de octavos y cuartos de final, respectivamente.

Hay que recordar que Portugal avanzó a los octavos de final del Mundial, tras vencer a Croacia 2-1 y ahora se medirá a España.

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