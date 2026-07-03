hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Petro “legalizó” a la novia con el Papa?

hace 2 horas

2026-07-03 16:25:18

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

En este episodio de Mesa Central analizamos el inicio del empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella, sin cara a cara y marcado por la polémica de los primeros ministros anunciados y las amenazas de desobediencia civil de Iván Cepeda. Además, revisamos las recientes decisiones judiciales que golpean la gestión de Daniel Quintero en Medellín, las controvertidas auditorías de la Supersalud en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y de cierre hablamos sobre la visita de Petro a Italia donde no fue recibido por nadie y en el cual visitó al Papa León XIV en compañía de su pareja....