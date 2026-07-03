EPS tuvieron deudas por $41,5 billones en el primer trimestre de 2026, advierte Así Vamos en Salud

El observatorio Así Vamos en Salud alertó que para el primer trimestre de 2026 las EPS del país reportaron cuentas por pagar por $41,5 billones, de los cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones con más de 60 días de antigüedad.
El análisis financiero de la institución indicó que esto significa que el 92,6 % de la cartera está en mora, situación que presiona la liquidez de las IPS, afectando su capacidad de cubrir gastos.
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Además, Así Vamos en Salud enfatizó que el panorama es más crítico en las EPS intervenidas. Estas entidades registran una cartera total de $27,3 billones, con un 97,6 % en mora, equivalente a $26,6 billones.