Video | Así fue el último golazo de Lionel Messi con Argentina tras anunciar su retiro de la selección a los 39 años

Tras la confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina a los 39 años este lunes 31 de agosto, una imagen adquiere un significado especial: aquel zurdazo agónico sobre el césped de Atlanta, Estados Unidos, siendo la última gran obra de arte firmada por el capitán albiceleste. El último gol con su país.
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Y es que hay goles que no solo suman en el marcador y son pasajes directos a la memoria eterna de los hinchas y la historia del fútbol; también se resume en un hecho: el adiós de un país para el catalogado como mejor jugador en la historia de este deporte.