“Tenemos un déficit tremendo”: CEO de Erco Energía alerta por apagón en Colombia

Erco Energía cerró una ronda de inversión por US$129 millones, una de las mayores operaciones de capital anunciadas por una empresa colombiana en 2026, en un momento de crecientes alertas sobre el abastecimiento eléctrico y de rezagos en la entrada de nuevos proyectos.
Los recursos permitirán a la compañía acelerar su expansión en generación solar, almacenamiento y movilidad eléctrica. Por eso, su cofundador y CEO, Juan Camilo López, conversó con EL COLOMBIANO y advirtió que el país enfrenta un déficit energético que exige más inversión, confianza y procesos regulatorios más ágiles.
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