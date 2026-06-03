Messi fue exaltado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes como el mejor futbolista de todos los tiempos

Lionel Messi, el “futbolista más exitoso de todos los tiempos”, se alzó este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que reconoció su labor tanto dentro del campo como fuera de él en favor de “los niños más desfavorecidos”.
Messi, “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, señaló el jurado en su fallo.
“Además de su deslumbrante talento” y “excepcional trayectoria deportiva”, Messi ha llevado a cabo una “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, destacó el fallo, leído por la paranadadora española Teresa Perales, presidenta del jurado.
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“Este premio tiene un valor muy especial para mí”, indicó Messi en una declaración divulgada por la Fundación Princesa de Asturias (FPA), en la que recordó que “España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos”.
“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, agregó el astro argentino.