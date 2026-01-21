“La venida de Messi a Medellín dejará 30 millones de dólares a la ciudad”: Ricardo Leyva, promotor del “Partido de la Historia”, habló en exclusiva con El Colombiano

En los últimos años Medellín se ha convertido en referente para la realización de eventos deportivos de talla internacional. En diez días, recibirá por segunda vez al futbolista argentino Lionel Messi. La primera vez que el capitán de la Selección de Argentina jugó en el escenario antioqueño un partido amistoso fue en junio del 2013 un partido amistoso en el Atanasio Girardot.
Trece años después, ya con el título de campeón del Mundo que tanto buscó debajo del brazo y siendo una leyenda del balompié mundial, Messi regresa al escenario antioqueño el 31 de enero, en uno de los juegos de pretemporada del Inter de Miami, equipo para el que juega desde septiembre del 2023. El Colombiano conversó, en exclusiva, con Ricardo Leyva, uno de los promotores de “El Partido de la Historia”.