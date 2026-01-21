“La venida de Messi a Medellín dejará 30 millones de dólares a la ciudad”: Ricardo Leyva, promotor del “Partido de la Historia”, habló en exclusiva con El Colombiano

En los últimos años Medellín se ha convertido en referente para la realización de eventos deportivos de talla internacional. En diez días, recibirá por segunda vez al futbolista argentino Lionel Messi. La primera vez que el capitán de la Selección de Argentina jugó en el escenario antioqueño un partido amistoso fue en junio del 2013 un partido amistoso en el Atanasio Girardot. Trece años después, ya con el título de campeón del Mundo que tanto buscó debajo del brazo y siendo una leyenda del balompié mundial, Messi regresa al escenario antioqueño el 31 de enero, en uno de los juegos de pretemporada del Inter de Miami, equipo para el que juega desde septiembre del 2023. El Colombiano conversó, en exclusiva, con Ricardo Leyva, uno de los promotores de “El Partido de la Historia”.

¿Desde cuándo se está trabajando para traer el partido a Medellín? “Este es un proceso largo. Desde principios del años pasado se estaba trabajando. Nos invitaron a ser parte de la gira de América Latina, que después el Inter la llamó Champions Tour. Estamos siendo los organizadores e inversionistas de los partidos en Colombia y Ecuador”. ¿Cómo llegaron a ustedes y por qué América Latina? “Por un lado porque Lionel Messi tiene una preferencia grande por América Latina. Él quería ir a Perú de nuevo (estuvieron el año pasado), venir a Colombia a ir a Ecuador. Por otro lado porque hacen una gira para llevar el producto deportivo que es el Inter de Miami porque tienen un producto muy apetecido. Nuestra vida es más la competencia. Cuando hay finales, cuando hay Copa América. El fútbol hace parte de la economía de países desarrollados. El Inter hace partidos de pretemporada en giras desde el año pasado. Son algo muy importante para la MLS. Ellos prefirieron hacerla en América. El año pasado fueron tres países de América Latina y este año logramos convencerlos que fuera Colombia, Medellín y Atlético Nacional. El otro partido es en Guayaquil”. ¿Qué pesó para que fuera Medellín la ciudad a traer el partido? “Pesó mucho la presencia de Atlético Nacional como equipo y lo que es esta ciudad como organizadora de eventos. El equipo verde es el mayor campeón colombiano, el campeón de la copa. Hicimos la tarea de evaluar las ciudades y se dio. Aquí hay muchas condiciones. El estadio, por ejemplo, es bueno: la mayoría de sillas son buenas, con buena ubicación, con una visibilidad buena, la hinchada es importante y Nacional es un equipo sólido”. ¿Dónde fue más sencillo hacerlo? “En ningún lugar es fácil hacerlo. Es difícil cuando uno empieza en una dinámica que no ha existido. Eventos de marketing deportivo como estos no existe en nuestra región y lo primero que uno tiene que hacer es convencer. Medellín y Guayaquil son muy parecidas en que la gente se emocionó mucho, pero al mismo tiempo mostró mucha incredulidad respecto al tema. Incluso, después del anuncio oficial de diciembre con Messi en la portada, con Rodrigo de Paul, con Luis Suárez y los demás jugadores no dio certeza. Mucha gente dudó, atacó. Eso hace complicado traer espectáculos como este evento que trae una derrama económica grande”. ¿Cuánto dinero puede recibir Medellín por este evento? “Los números son bastante altos. Esperamos que Medellín reciba ingresos que superen los 30 millones de dólares. Además, se estima que entre el 15 y 20% de las personas que lleguen desde afuera. Habrá mucha visibilidad para la ciudad porque el partido se va a transmitir en directo por Apple TV para todo el mundo. Pienso que muchas veces a la gente se le olvida que un evento como estos es un regalo enorme”.

Mucha gente se pregunta si verá o no a Messi, ¿cuántos minutos jugará? “Claro que sí. Eso está por contrato. Él en ningún partido de la gira por América Latina del año pasado, que fue organizador por una compañía que se llama NSN, jugó menos de 65 o 70 minutos. En algunos, incluso, jugó el partido completo. Él no viene a hacer maromas y no jugar. Estará en la cancha”. Uno de los temas más comentados es el valor de las entradas, ¿or qué las boletas valen lo que valen? “Porque es el costo es ese. No es que nos queramos volvernos millonarios o alguien se quiera ganar lo que no se puede ganar. Este evento vale más o menos lo que cuesta hacer dos conciertos de Bad Bunny. Esto es un evento grande. Eso es lo que valen los eventos de talla mundial, pero esos son los precios que se pueden cobrar. Incluso, con las promociones (como el pague dos, lleve tres), lo hacemos. Por lo general, en el fútbol, las boletas de los partidos se compran en la última semana. Nosotros, a dos semanas, ya superamos la venta de la mitad del Atanasio. Estamos tranquilos y contentos con esto. Esta es una oportunidad única: en el año que Messi defiende su Copa del Mundo, es campeón de la MLS, viene a Medellín y no lo vamos a tener en Colombia nunca más”. ¿Por qué se llama el partido de la historia? “Porque es un gran espectáculo. La gente podrá decir: yo estuve ahí, yo vi a Lionel Messi en el Atanasio. Además, es un espectáculo que tendrá un sport fest un día antes. Además, gracias a la gente que ha comprado boletas, vamos a llevar a 3.000 niños de colegios públicos y barrios de Medellín. Además, 1.000 niños estarán en una escuela de fútbol de tres días coordinada por Juan Pablo Ángel y La Jaula del Ángel en colaboración con el Inder y el Inter Miami. Eso es único. No lo tiene ningún país de la gira. Lo hacemos porque queremos que los niños entiendan que el fútbol es el camino a la paz, el progreso”. Habla mucho de espectáculo, ¿qué podemos entender por ese concepto con el evento? “Nosotros queremos desarrollar un ecosistema y eso se logra a partir de educar, impactar y hacerlo visible. En otros países la gente vive el mundo del deporte y se siente muy feliz. En Colombia, por lo general, no lo viven. Acá no hay un museo del deporte, ni un museo en un estadio, un lugar donde los niños y jóvenes entiendan la historia detrás de todo lo que ha pasado. Nosotros vamos a tener un foro de marketing deportivo con Eafit. Además habrá un torneo de free style, vivir el mundo del entretenimiento en el deporte como lo hacen en Estados Unidos. Además, traemos al futbolista más ganador de la historia. Esperamos tener a los directores del equipo también acá”. ¿El Inter Miami sí tiene tanta hinchada? “Sí. Es una hinchada grande. Por eso están construyendo, en este momento, el Freedom Park, que se inaugura en abril y se realizó básicamente porque la hinchada creció de una manera exorbitante. En eso tiene mucho que ver David Beckham y Lionel Messi. Cuando lo trajeron era porque, con base en lo que pasó cuando él llegó a Los Ángeles Galaxy, quería subir la escalera más rápido de darle una visibilidad enorme al equipo. En el nuevo estadio hay un centro de experiencia del estadio y ese proyecto será empresarial, de emprendimiento, parecido a lo que pasa en Censia en Bogotá. Hay infraestructura para hacer deporte, pero que todo sirva al arte, al deporte, a la economía”. ¿Viene David Bekcham? “Estamos haciendo todo lo posible para que la dirigencia venga. Sin embargo, es complicado saber si viene o no por diversas razones. En algunas lo ha hecho. En otras no. Ojalá: nos encantaría”.

¿La gente podrá compartir con Messi? “No. Leo viene a jugar, a dar un buen espectáculo y se va. No hay esos espacios específicos. Él estará con el equipo. Competirá con todos y ya está: saldrá con los niños a la cancha como todos los futbolistas”. ¿Cómo se define quiénes saldrán con los futbolistas? “Es un tema que se define en el último minuto y eso dependerá mucho de los patrocinadores: pueden ser niños de las escuelas de la Alcaldía”.