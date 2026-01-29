¿Messi estuvo caminando en El Tesoro? La verdad sobre su llegada a Medellín

Faltan dos días para que Lionel Messi juegue en el Atanasio Girardot con el Inter de Miami. El encuentro amistoso contra Atlético Nacional está programado para las 5 de la tarde del sábado y se espera que concentre la atención de toda la ciudad. De un lado, porque podría ser, quizás, la última oportunidad de ver al futbolista argentino, activo, jugando en Colombia. De otra parte, porque el partido es solo una parte del evento. También se tienen programados espacios para los hinchas que lleguen al estadio, charlas de marketing deportivo y hasta la oportunidad de que niños entrenen con la escuela del equipo estadounidense en una sede de La Jaula del Ángel.

¿Messi estuvo en el Centro Comercial El Tesoro?

La imagen se ve tan real que, por momentos, engaña al ojo. En la primera toma se ve a Lionel Messi tomándose una selfie en uno de los balcones del Centro Comercial El Tesoro que tiene una vista privilegiada hacia el occidente de Medellín. Después se ve al futbolista argentino sentado en uno de los coworking que están cerca de ese punto, como si estuviera trabajando. También lo muestran cogiendo un taxi en una de las salidas del centro comercial. ¿Cuánto se habrá demorado el mejor futbolista del mundo para encontrarla? Porque no nos digamos mentiras: es más fácil ver al papa recién levantado que salir de El Tesoro cuando uno tiene afán.

Las imágenes descritas fueron publicadas en la cuenta de Instagram del centro comercial. Las hicieron con inteligencia artificial y en la publicación lo dejan claro. Sin embargo, parecen tan reales que algunas personas pensaron que había ocurrido. Puede leer: David Ospina vs. Lionel Messi: un duelo con historia que se repetirá este sábado en el Atanasio

Aclaramos: Messi no ha llegado a Medellín. De acuerdo con el plan que la organización del partido compartió con este diario, el jugador llegará, junto a la plantilla del Inter Miami, en la noche del 30 de enero. Se hospedarán en un hotel de El Poblado, cerca del Centro Comercial El Tesoro, y solo saldrán en la tarde del viernes para ir al Atanasio Girardot. Una vez termine el partido, en el que se espera que Messi juegue por lo menos una hora, el equipo rosado subirá al aeropuerto José María Cordova para continuar con la gira de preparación para afrontar la temporada regular de la MLS, que iniciará el 21 de febrero. Su próximo juego será el 7 de febrero en Guayaquil, Ecuador, contra el Barcelona Sporting Club.

Bloque de preguntas y respuestas