La quinta jornada de la Liga empieza con “un gran partido”, ¿quiénes serán los protagonistas?

Dos de los diez partidos de la quinta fecha del Apertura, programados desde enero por la Dimayor, tuvieron que ser aplazados. Al encuentro entre Santa Fe y Nacional, se sumó el duelo Fortaleza-América de Cali, que se jugaría en el estadio El Campín de Bogotá para que los hinchas del elenco escarlata acompañaran a su club –y dieran ingresos al elenco capitalino por taquilla.
Esos emparejamientos aún no tienen fecha. No obstante, la jornada empezará el próximo viernes 6 de febrero en el sur del país, con el enfrentamiento entre el Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, programado para las 6:20 p.m., en el estadio La Libertad de la capital del Nariño.
No será un duelo cualquiera. Se enfrentan las dos escuadras que lideran la tabla de posiciones. Los nariñenses son primeros con 9 unidades, producto de tres victorias y una derrota –el fin de semana ante el Deportivo Cali–. Los santandereanos, por su parte, aparecen en la segunda casilla con ocho puntos, producto de dos triunfos y la misma cantidad de igualdades.