La quinta jornada de la Liga empieza con “un gran partido”, ¿quiénes serán los protagonistas?

Dos de los diez partidos de la quinta fecha del Apertura, programados desde enero por la Dimayor, tuvieron que ser aplazados. Al encuentro entre Santa Fe y Nacional, se sumó el duelo Fortaleza-América de Cali, que se jugaría en el estadio El Campín de Bogotá para que los hinchas del elenco escarlata acompañaran a su club –y dieran ingresos al elenco capitalino por taquilla. Esos emparejamientos aún no tienen fecha. No obstante, la jornada empezará el próximo viernes 6 de febrero en el sur del país, con el enfrentamiento entre el Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, programado para las 6:20 p.m., en el estadio La Libertad de la capital del Nariño. No será un duelo cualquiera. Se enfrentan las dos escuadras que lideran la tabla de posiciones. Los nariñenses son primeros con 9 unidades, producto de tres victorias y una derrota –el fin de semana ante el Deportivo Cali–. Los santandereanos, por su parte, aparecen en la segunda casilla con ocho puntos, producto de dos triunfos y la misma cantidad de igualdades.

Una vez termine ese juego, rodará la pelota en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el DIM de Alejandro Restrepo recibirá al Internacional de Bogotá desde las 8:30 p.m. En el escenario antioqueño se medirán dos equipos que viven un futuro opuesto: El Poderoso aparece en la parte baja de la tabla; mientras que los capitalinos se mueven arriba. Medellín pasó de ser el mejor equipo del año en 2025, a no haber conseguido su primera victoria del 2026 aún. Hasta ahora, los rojos suman 2 puntos, productos de los empates contra Tolima, en el Atanasio, y Millonarios, siendo visitante. El Inter, por su parte, ha tenido un rendimiento irregular. Empezó perdiendo 3-0 contra el América en el Pascual Guerrero. Sin embargo, le dio vuelta a su destino en el juego de la segunda fecha: venció 2-1 al Cúcuta Deportivo.

En la tercer jornada vencieron a Jaguares de Córdoba en Montería (2-3) y en la cuarta sacaron un valioso empate 0-0 contra Tolima, uno de los cuadros que mejor fútbol ha mostrado en lo que va del primer semestre del año.

¿Cuáles son los partidos del fin de semana?

La jornada sabatina de la Liga iniciará en el estadio Cincuentenario de Medellín con el partido entre Águilas Doradas y el Cúcuta Deportivo, programado para arrancar a partir de las 2:00 p.m. El segundo turno del día lo tendrán el Deportes Tolima de Lucas González, equipo que buscará en Ibagué terminar, por primera vez en el Apertura, un encuentro con sus once futbolistas en cancha. En los cuatro duelos que ha jugado hasta el momento le han expulsado a seis jugadores.