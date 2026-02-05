Cepeda fuera de la consulta: el remezón que pone a prueba la unidad del petrismo; ¿quién capitaliza la crisis?

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar por fuera a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo no solo representa un duro golpe para su aspiración presidencial. Implica también un portazo para la unidad de sectores de izquierda y abre la puerta a una cada vez más estrepitosa guerra en el corazón del petrismo. La mentada cohesión de la que se jactaba el progresismo, ahora –a un mes de las elecciones legislativas–, está en jaque.

Por un lado, Cepeda –el favorito indiscutible en las encuestas y el llamado a enarbolar las banderas del presidente Gustavo Petro–, finalmente ayer fue inhabilitado para participar en la consulta del denominado “Frente por la Vida”, en la que buscaba medirse con Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. Por si fuera poco, de manera paralela el mismo CNE –tal como lo hizo en el caso de las listas a la Cámara por Valle del Cauca–, resolvió revocar la inscripción de las listas del Pacto Histórico para la cámara baja por Bogotá. En ella aparecen figuras de la talla de la actual representante María Fernanda Carrascal o la influencer Laura Beltrán, conocida como ‘Lalis’.

Si bien en el caso del Valle el CNE tumbó la lista porque la ley impide que se vuelva a conformar una misma coalición que en el pasado obtuvo más del 15 % de los votos válidos, en el de la capital del país hubo ‘fuego amigo’. Detrás de la solicitud de revocatoria figuraba nada menos que Claudia Calao, integrante de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) de la representante María del Mar Pizarro, quien reclamó que se desconoció el acuerdo de voluntades y los resultados de la consulta de octubre de 2025.

Aunque Carrascal, Beltrán y Pizarro fueron las más votadas, al final –por la lista cremallera– tuvieron que ceder espacios entre una y otra para los candidatos Daniel Monroy y Heraclito Landínez. Así las cosas, Pizarro pasó de ocupar el tercer renglón al quinto y en lugar de que en el segundo puesto estuviera ‘Lalis’, quedó Monroy.

Primera vuelta a la fuerza

Luego de varias sesiones a lo largo de la semana –que incluyeron el llamado a conjueces para conformar mayorías–, el CNE negó una ponencia en la que se le daba vía libre a la participación de Cepeda en la consulta del 8 de marzo. ¿La razón? La norma indica que un aspirante no puede medirse dos veces en una consulta de carácter interpartidista durante una misma contienda. Si bien el Pacto Histórico insistió en que la consulta del pasado 26 de octubre –en la que Cepeda se impuso a Carolina Corcho–, fue interna o partidista y abarcó solo al Polo Democrático, para los magistrados tuvo una naturaleza interpartidista por la inscripción que hicieron el Partido Comunista y la Unión Patriótica (UP). La votación quedó seis en contra de la ponencia y cuatro a favor. “Independiente de la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas no podrá inscribirse como candidato por otra organización política en el mismo proceso electoral”, sentenció el conjuez Hollman Ibáñez, quien fue señalado por el propio presidente Petro de ser cercano a Abelardo de la Espriella –contendor de Cepeda en los comicios–, lo que habría implicado que se tuviera que declarar impedido.

Lo cierto es que la postura de Ibáñez coincidió con la de los magistrados Alfonso Campo (cercano al Partido Conservador); Maritza Martínez (de La U); Benjamín Ortiz (Partido Liberal); Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático); y Cristian Quiroz (afín a la Alianza Verde), quienes se decantaron por cerrarle la puerta a Cepeda. Por su parte, a favor de que el senador pudiera participar se pronunciaron los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry; todos cercanos al petrismo. En esta posición también se plantó el conjuez Alberto Ríos. “La participación de Cepeda Casto como precandidato en una consulta interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025 genera un efecto jurídico vinculante que lo sujeta a ese proceso de definición política, impidiéndole participar nuevamente en una consulta interpartidista dentro del mismo ciclo electoral”, se concluye en un borrador de resolución que ahora deberá ser ratificado por el CNE.

Para Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, “si nada extraño ocurre en el CNE, la ponencia que ahora debe presentar el magistrado designado debe ser en el sentido de que Iván Cepeda no puede participar”. A su turno, la representante Katherine Miranda –una de las promotoras de la demanda que pedía tumbar la participación de Cepeda–, explicó que lo que se demuestra es que “nadie está por encima de la ley” y la determinación implica que el erario se ahorrará tener que disponer “recursos de entre $30.000 y $40.000 millones por concepto de reposición de votos”. Por su parte, Cepeda ratificó que irá directamente a primera vuelta, al tiempo que reclamó que la decisión del CNE fue arbitraria. “Apelan a las trampas, a las artimañas y a maniobras antidemocráticas”.

En el mismo sentido –al cuestionar una vez más una determinación adversa– el jefe de Estado alegó que el CNE propinó un “golpe” al derecho a elegir y ser elegido, por lo que pidió promover una avalancha de tutelas.

¿Oportunismo de Roy?

En medio de la controversia, de los pronunciamientos y reclamos de lado y lado, no faltó quien buscó capitalizar la crisis. El exembajador Roy Barreras no tardó en reaccionar y, contrario a lo que proponían algunos sectores del petrismo, instó a seguir adelante con la consulta de izquierda el 8 de marzo.

La pretensión salta a la vista: aunque no registra ni el 1 % de intención de voto (0,7 % según una reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica), Barreras podría ser el gran ganador en el mecanismo y anotarse un golpe en materia de visibilidad e impacto con miras a consolidar su candidatura. “Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta con nuevos protagonistas”, dijo el curtido dirigente, quien invitó a participar a personajes como el exministro Luis Gilberto Murillo. “Inscribámonos mañana (este jueves)”, agregó el dirigente, quien recientemente sumó a su equipo de asesores a cuestionados personajes como el catalán Xavier Vendrell, el español Antonio Solá y los argentinos Marco Cartolano y Ángel Beccassino.

La propuesta fue vista con recelo. Mientras que el representante Gabriel Becerra instó a que no haya consulta de la izquierda, el exembajador Camilo Romero –otro de los aspirantes– advirtió sin ambages: “Roy Barreras no representa el progresismo”.

Además, el exministro Cristo respondió que en las próximas horas tomará una determinación sobre su participación en el mecanismo.

Esta circunstancia –tener a Cepeda fuera del escenario– “le puede dar más chance a Roy Barreras para crecer en el tiempo que queda”, explicó Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Eafit. Con todo, de materializarse, la consulta de la izquierda también podría sufrir un riesgo en materia electoral ante la ausencia de un peso pesado como Cepeda. “Pierde, porque la fuerza electoral de Cepeda sí va a afectar la cantidad de votos que pueda sacar la consulta”, sostuvo a su turno Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en Comunicación Política. La herida parece abierta y ahora, sin Cepeda y con varias de sus listas en jaque, quien se abre paso es Roy Barreras, a quien en las huestes del petrismo no dejan de ver con recelo.

Incluso, durante un mitin en Bogotá el pasado martes, el senador pareció tirarle pullas al exembajador. “No hacemos política con danzas de miles de millones de pesos, no hacemos pactos truculentos con las maquinarias politiqueras, no hacemos política del triste espectáculo de disfrazarse de pueblo”. ¿Se formalizará el divorcio?

Las movidas en otras consultas

Mientras en el petrismo hubo caos, en otra de las consultas que se promueven en el ajedrez político hubo celebración. La denominada “Gran Consulta por Colombia” se inscribió formalmente ayer ante la Registraduría. En medio de elogios mutuos entre sus aspirantes, la alianza se selló con la firma de un manifiesto en el que, sin heredar el poder, se comprometen a elegir y apoyar a “un líder que entienda que gobernar es construir acuerdos, armar equipo y ponerse a resolver lo que hoy le complica la vida a millones de familias”. El acuerdo fue suscrito por Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria. “Cada uno de quienes participamos en esta consulta representa una mirada, una experiencia, una forma de entender el país. Todas importan. Todas suman. Pero el propósito es uno solo: elegir a quien tenga la capacidad de recoger lo mejor de esas miradas y conducirlas en una sola dirección”, precisaron. Por su parte, en búsqueda de un aparente impulso a su campaña, la exalcaldesa Claudia López promovió su propia consulta y adhirió a su causa a un dirigente poco conocido en la escena política: Leonardo Huerta.