¡A enderezar el camino!: conozca la programación de los equipos colombianos en copas Libertadores y Sudamericana

Seis son los equipos criollos en torneos Conmebol para 2026: Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla están en Copa Libertadores, mientras que Millonarios y América juegan la Copa Sudamericana.
Los cuatro equipos que disputan la Gloria Eterna aún no saben lo que es ganar. Los 4 han conseguido un empate y una derrota en sus dos primeras pruebas, por lo que están obligados a sumar los tres puntos en los partidos que se llevarán a cabo entre el 28 y el 30 de abril.
Por otra parte, dos escuadras históricas como Millonarios y América consiguieron su primer triunfo en la competición el pasado 15 de abril, cuando vencieron a Boston River de Uruguay y Alianza Atlético de Perú, respectivamente. Esta vez, ante rivales de más jerarquía, quieren demostrar que no fueron casualidad las victorias adquiridas.