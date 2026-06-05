Lennart Karl, compañero de Luis Díaz en el Bayern, podría perderse el Mundial por lesión

“Lennart sufrió una lesión en el entrenamiento y, sinceramente, no pinta bien. Tenemos que esperar el diagnóstico y ahí decidiremos si es probable su presencia en el Mundial o debemos convocar un emergente” , afirmó el técnico teutón.

Durante la sesión de entrenamiento de la Selección de Alemania este viernes 5 de junio, el volante ofensivo del Bayern Múnich , Lennart Karl , no pudo culminar la práctica debido a una lesión. Se desconoce qué percance físico es, pero se sabe que es probablemente grave, así lo confirmó Julian Nagelsmann , seleccionador del equipo alemán.

La gran temporada de Lennart Karl, donde aportó 16 goles en 40 presencias (la mayoría como suplente) con el Bayern Múnich. Si bien el Gigante Bávaro está lleno de figuras de talla mundial, la gran erupción fue el zurdo de 18 años. Su aporte en el juego de los rojos del sur de Alemania fue tal, que Nagelsmann lo convoca para los partidos amistosos ante Suiza y Ghana en la fecha FIFA de marzo, donde destacó y se ganó un puesto en los 26 convocados por el seleccionador para la Copa del Mundo.

Ante su ausencia, Karl podría ser reemplazado por algún futbolista que esté en la lista de 55 preconvocados por el entrenador, entre ellos están atacantes como Karim Adeyemi o Julian Brandt. Otros jugadores importantes que pueden rodar por la cabeza de Julian Nagelsmann son Thomas Bischof, Robert Andrich o Matthias Ginter.

Esta acción la podrá tomar el estratega alemán hasta 24 horas antes del inicio mundialista para Alemania. Los germánicos debutarán ante Curazao el próximo domingo 14 de junio en la primera fecha del grupo E del Mundial, el cual comparten también con Ecuador y Costa de Marfil. Antes de ello, enfrentará a Estados Unidos en un partido amistoso este sábado 6 de junio a la 1:30 p.m. (hora colombiana).

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