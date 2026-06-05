Lennart Karl, compañero de Luis Díaz en el Bayern, podría perderse el Mundial por lesión

Durante la sesión de entrenamiento de la Selección de Alemania este viernes 5 de junio, el volante ofensivo del Bayern Múnich, Lennart Karl, no pudo culminar la práctica debido a una lesión. Se desconoce qué percance físico es, pero se sabe que es probablemente grave, así lo confirmó Julian Nagelsmann, seleccionador del equipo alemán.
“Lennart sufrió una lesión en el entrenamiento y, sinceramente, no pinta bien. Tenemos que esperar el diagnóstico y ahí decidiremos si es probable su presencia en el Mundial o debemos convocar un emergente”, afirmó el técnico teutón.