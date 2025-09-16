Doblete de Kylian Mbappé para el triunfo del Real Madrid por la Champions League

Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), en el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la Liga de Campeones.
Pese a que Timothy Weah (22’) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29’ y 81’), que allanan el camino en Champions a los blancos.
El conjunto francés, visiblemente nervioso -a Gerónimo Rulli casi se le cuela una pelota en su propia portería-, no lograba pasar de su campo por la presión madridista en los primeros instantes.