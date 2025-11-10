x

¿Kevin Mier logrará recuperarse de su fractura de tibia para llegar al Mundial Norteamérica 2026?

El futbolista santandereano, de 25 años, sufrió la lesión el fin de semana pasado en un juego de la Liga MX con Cruz Azul. El Colombiano habló con expertos.

  • Kevin Mier fue el arquero titular de la Selección Colombia en los partidos contra Perú y Argentina por eliminatorias, cuando Camilo Vargas no pudo atajar porque se recuperaba de una cirugía de rodilla. FOTO afp
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

10 de noviembre de 2025
Se cubrió el rostro. No estaba llorando, pero las manos sobre la cabeza, con los guantes aún puestos mientras salía recostado en el buggy médico, eran la muestra de que Kevin Mier estaba preocupado. El arquero del Cruz Azul de México sentía un dolor fuerte en la pierna derecha. Sabía que algo no estaba bien. El golpe que le dio Adalberto Carrasquilla en la parte media de la pierna cuando intentó quitarle el balón fuera del área, con una barrida, resultó en una fractura en su pierna.

Mientras lo sacaban de la cancha del estadio Azteca no lo sabía, pero lo suponía. Cuando intentó ponerse de pie, después del golpe, no fue capaz. Por eso lo sustituyeron. Mier, que no entró en los llamados por Néstor Lorenzo para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, seguro pensó en que ese dolor ponía en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

¿Mier se recuperará para llegar al Mundial del 2026?

Pasados dos días de la lesión del futbolista (fue en la noche del 8 del sábado 8 de noviembre), aún no lo han operado. De hecho, el cuerpo técnico del Cruz Azul de México, donde juega el guardameta colombiano, no había decidido qué hacer. Debatían entre someterlo, o no, a una cirugía.

Una fuente del club mexicano le dijo a este diario que había una posibilidad, muy pequeña, de que no lo operaran. Sin embargo, todo apuntaba a que sí. Entre tanto, personal del grupo que representa al arquero criollo manifestó que el lunes discutían si la cirugía la realizaban en territorio mexicano o Colombiano.

Mier, de 25 años, es uno de los opcionados para competir por el tercer cupo como arquero de la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica, que se hará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El puesto lo compite con Álvaro Montero. Se estima que Camilo Vargas –el titular habitual– y David Ospina, quien jugaría su tercera Copa del Mundo, serían los dos jugadores que tienen cupo fijo entre los arqueros.

Mier atajó en los partidos donde Vargas no estuvo (en los empates contra Perú y Argentina). Por eso, muchas personas se preguntan si los tiempos estimados de recuperación de la lesión le darían para llegar al Mundial. En teoría sí. El deportólogo Édgar Méndez manifestó que, sin importar si hay o no cirugía, el tiempo mínimo de recuperación de una lesión de tibia es de mínimo tres meses –que pueden llegar a ser cuatro para volver a competir–, dependiendo del tipo de fractura que sufrió y el procedimiento que le realicen al jugador.

¿Cuándo podría regresar el arquero Kevin Mier a competencias?

En ese sentido, si a Mier lo operan esta semana, podría regresar a competir entre mediados de marzo e inicios de abril del próximo año. Todo depende de la recuperación que haga. El experto en rehabilitación deportiva Sebastián Botero aseguró que los dos primeros meses, después de la cirugía, son los más importantes en el proceso para regresar a las canchas porque son donde se desinflaman los tejidos comprometidos y se realiza el proceso de “soldar” el hueso.

Además, agregó que el arquero puede iniciar el proceso de fisioterapias –incluyendo láser, cámaras hiperbáricas, entre otros proceso tecnológicos–, desde las primeras semanas, lo que aceleraría el proceso. Los expertos coinciden en que el hecho de que Mier sea portero y no jugador de campo, podía jugar en su favor para recuperarse y llegar al Mundial porque su posición no exige los desplazamientos largos, constantes, que tienen los jugadores de campo.

