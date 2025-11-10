¿Kevin Mier logrará recuperarse de su fractura de tibia para llegar al Mundial Norteamérica 2026?

Se cubrió el rostro. No estaba llorando, pero las manos sobre la cabeza, con los guantes aún puestos mientras salía recostado en el buggy médico, eran la muestra de que Kevin Mier estaba preocupado. El arquero del Cruz Azul de México sentía un dolor fuerte en la pierna derecha. Sabía que algo no estaba bien. El golpe que le dio Adalberto Carrasquilla en la parte media de la pierna cuando intentó quitarle el balón fuera del área, con una barrida, resultó en una fractura en su pierna.
Mientras lo sacaban de la cancha del estadio Azteca no lo sabía, pero lo suponía. Cuando intentó ponerse de pie, después del golpe, no fue capaz. Por eso lo sustituyeron. Mier, que no entró en los llamados por Néstor Lorenzo para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, seguro pensó en que ese dolor ponía en riesgo su participación en la Copa del Mundo.