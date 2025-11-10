¿Kevin Mier logrará recuperarse de su fractura de tibia para llegar al Mundial Norteamérica 2026?

¿Mier se recuperará para llegar al Mundial del 2026?

Pasados dos días de la lesión del futbolista (fue en la noche del 8 del sábado 8 de noviembre), aún no lo han operado. De hecho, el cuerpo técnico del Cruz Azul de México, donde juega el guardameta colombiano, no había decidido qué hacer. Debatían entre someterlo, o no, a una cirugía.

Una fuente del club mexicano le dijo a este diario que había una posibilidad, muy pequeña, de que no lo operaran. Sin embargo, todo apuntaba a que sí. Entre tanto, personal del grupo que representa al arquero criollo manifestó que el lunes discutían si la cirugía la realizaban en territorio mexicano o Colombiano. Mier, de 25 años, es uno de los opcionados para competir por el tercer cupo como arquero de la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica, que se hará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El puesto lo compite con Álvaro Montero. Se estima que Camilo Vargas –el titular habitual– y David Ospina, quien jugaría su tercera Copa del Mundo, serían los dos jugadores que tienen cupo fijo entre los arqueros.

Mier atajó en los partidos donde Vargas no estuvo (en los empates contra Perú y Argentina). Por eso, muchas personas se preguntan si los tiempos estimados de recuperación de la lesión le darían para llegar al Mundial. En teoría sí. El deportólogo Édgar Méndez manifestó que, sin importar si hay o no cirugía, el tiempo mínimo de recuperación de una lesión de tibia es de mínimo tres meses –que pueden llegar a ser cuatro para volver a competir–, dependiendo del tipo de fractura que sufrió y el procedimiento que le realicen al jugador.

¿Cuándo podría regresar el arquero Kevin Mier a competencias?

En ese sentido, si a Mier lo operan esta semana, podría regresar a competir entre mediados de marzo e inicios de abril del próximo año. Todo depende de la recuperación que haga. El experto en rehabilitación deportiva Sebastián Botero aseguró que los dos primeros meses, después de la cirugía, son los más importantes en el proceso para regresar a las canchas porque son donde se desinflaman los tejidos comprometidos y se realiza el proceso de “soldar” el hueso.