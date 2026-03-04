Kevin Mier está de vuelta en las canchas: ya tapó con la sub-21 de Cruz Azul en México y sacó su arco en cero

El arquero Kevin Mier no tenía acción desde el 8 de noviembre de 2025, en la última jornada del torneo Apertura en México, cuando salió del campo lesionado, está de regreso y ya volvió a tapar en México. El ex-Atlético Nacional, sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha por lo que tuvieron que operarlo y realizar la rehabilitación, pero este martes se conoció desde México, que el guardameta, que venía haciendo proceso con Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo, está de regreso.

Según publicaron medios como Récord en México, Mier no solo está de regreso en los entrenamientos sino que empezó a sumar minutos de competencia, pues hizo parte del equipo sub 21 que disputó un duelo ante Puebla, manteniendo su arco en cero. Mier, quien venía siendo titular con Colombia en los últimos meses de las Eliminatorias, ante la ausencia de Camilo Vargas por (expulsión o amarillas), se perfilaba como el arquero del proceso que el técnico Lorenzo quería acercar a la Selección y por ello, era uno de los candidatos a estar en el listado de elegibles para el Mundial de Norteamérica.

Con su lesión y tiempo de incapacidad se empezó a hablar de que Mier era ya una baja confirmada de Colombia, pero ahora, con su regreso, vuelve a ser parte de la lista de posibles jugadores elegibles por Lorenzo. Eso es, según dicen en México, el objetivo de Kevin, quien quería regresar pronto a competencia para retomar el ritmo y estar entre las opciones de Lorenzo para el Mundial. Mier, con 25 años de edad, logró cuatro títulos con Atlético Nacional y en su palmarés tiene dos medallas de oro, logradas con Colombia en los Juegos Bolivarianos y Juegos Centroamericanos, al igual que un título con Cruz Azul, en la Copa Campeones de la Concacaf.