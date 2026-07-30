Sigue la polémica por fallas arbitrales: ahora el perjudicado fue el Junior, eliminado por Barranquilla

Aunque los errores arbitrales en la Copa BetPlay no son nuevos, en esta oportunidad han afectado a dos equipos de la A (Junior y Tolima) y por ello, el ruido ha sido mayor, pero está claro que, desde hace varios torneos, la Dimayor determinó que tanto en la Copa BetPlay como en el Torneo de ascenso, el VAR solo se usa en instancias finales. Esta decisión ha sido defendida por la entidad, argumentando que su uso genera altos costos operativos y que la logística requerida para implementarlos también es compleja, pero lo cierto es que la ausencia de la tecnología es un reto para la terna arbitral, ya que tanto el central como los jueces de línea tienen que estar concentrados completamente para no dejar pasar ninguna infracción. Entérese: Video | “Jugamos con 5 niños”: así fue el encontrón entre Juan José Córdoba y Amaranto Perea en el duelo contra Vasco

¿Cuánto cuesta implementar el VAR en Colombia?

A pesar de que la cifra no es oficial, se habla de que la implementación del VAR en Colombia tiene un costo aproximado de entre 26,5 y 40 millones de pesos por encuentro.

Esta semana, dos equipos, Tolima y Junior, fueron perjudicados por la ausencia de esta tecnología: el primero porque le sancionaron un penal que no existió, y el segundo porque validaron dos goles del rival, a pesar de ser logrados tras una acción de fuera de lugar. Luego los dos equipos, Tolima y Junior, perdieron desde los lanzamientos de tiro penal y, por ello, dos clubes de la B (Deportes Quindío y Barranquilla) avanzaron a los octavos de final de la Copa BetPlay que reúne a los equipos de primera y segunda división. Entérese: Los 8 “rebeldes” lograron su cometido: Dimayor aceptó revisar la distribución de derechos de televisión para 2027 Ahora, el Quindío se medirá ante Llaneros, mientras que Barranquilla lo hará ante Millonarios en la serie de ida y vuelta que aún no tiene fecha y hora para su desarrollo. A las quejas que se han dado desde competencias como el Torneo BetPlay se suman ahora las de la Copa, por los errores arbitrales que afectan los resultados de los partidos, por el no uso del VAR.

Por ahora, solo falta que se definan dos llaves para establecer los cruces de octavos de final, y son las llaves que definen los rivales de Fortaleza y Alianza Valledupar, que saldrán del duelo de Once Caldas-Envigado (este jueves, a las 3:30 de la tarde en el Polideportivo Sur) y Santa Fe-Unión Magdalena que aún no ha sido programado. Las otras series Atlético Nacional-Cali, DIM-Pasto, Real Cundinamarca-Internacional de Bogotá, Deportes Quindío-Llaneros y América-Pereira, duelos que aún no tienen fecha definida por parte de Dimayor. Siga leyendo: Carlos Bacca dejará al Junior y firmará contrato con “histórico” del fútbol colombiano, ¿a qué club llegará?

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