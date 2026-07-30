Terremoto en Japón deja 34 muertos; continúan los rescates entre calor extremo

Las autoridades japonesas continúan este jueves las labores de búsqueda y rescate en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, luego del terremoto de magnitud 7,1 registrado el martes, cuyo saldo de víctimas mortales ascendió a 34.
El aumento en el número de fallecidos se produjo tras la recuperación de siete cuerpos entre los escombros del centro comercial Aeon, que colapsó a causa de una explosión provocada por el sismo, según informó la oficina de gestión de desastres de la prefectura.
Además, las autoridades confirmaron la muerte de otras ocho personas en una planta de Nippon Paper Industrias, ubicada en la ciudad de Yatsushiro, donde parte de la chimenea de la fábrica se desplomó durante el movimiento telúrico.