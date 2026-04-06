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Estas son las 10 figuras de las ligas top de Europa que RD Congo busca nacionalizar para jugar el Mundial

República Democrática del Congo será rival de Colombia en el grupo K de la Copa del Mundo junto a Portugal y Uzbekistán. Aquí la lista de posibles nacionalizados.

  • La selección de RD Congo confirmo su cupo en el Mundial al vencer en el repechaje a Jamaica. FOTO: Getty
    La selección de RD Congo confirmo su cupo en el Mundial al vencer en el repechaje a Jamaica. FOTO: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El Mundial Norteamérica 2026 está a casi dos meses de iniciar y tras la última fecha Fifa en donde hubo amistosos y a la vez se definieron las 48 selecciones que jugarán el torneo, varias selecciones buscan “reforzarse” de la mejor manera, siendo una de ellas la República Democrática del Congo.

Los africanos concretaron su participación en la Copa del Mundo tras vencer en el repechaje intercontinental a Jamaica, quien previamente había derrotado por la mínima diferencia a Nueva Caledonia, representante de Oceanía.

Lea también: Norteamérica 2026 será el Mundial del “milagro” de las diásporas, ¿por qué?

Con su victoria ante los caribeños, la RD del Congo completó el grupo K del Mundial y enfrentará a las selecciones de Uzbekistán, Portugal y Colombia. Este es el regreso de los africanos luego de que en 1974 participaran bajo el nombre de Zaire y se fueran eliminados en la fase de grupos.

Para mejorar su participación en las copas del mundo, los congoleños estarían haciendo un esfuerzo, según medios africanos, para nacionalizar a 10 jugadores de las principales ligas europeas con el fin de subir el nivel del plantel.

Del Calcio, la Federación congoleña busca atraer a su combinado nacional a Warren Pierre Bondo, mediocampista de 22 años nacido en Évry (Francia) y propiedad del AC Milan pero está en préstamo y juega en la Serie A con Cremonese.

Willy Kambwala, sería otro jugador que cuenta con doble nacionalidad y que sería buscado para que se concrete su participación en el Mundial con la camiseta congoleña. Nació en Kinshasa (RD Congo) pero cuenta con nacionalidad francesa. El defensa central de 21 años juega en el Villarreal de La Liga de España.

La Bundesliga, de Alemania, es la que más aporta a este listado. Cuatro futbolistas de esta competición buscan ser persuadidos por los africanos para competir a partir de junio en Norteamérica.

Arnaud Kalimuendo es un delantero de 24 años que actualmente juega en el Eintracht Frankfurt. Nació en Suresnes (Francia) y hasta los 23 años hizo parte de las selecciones juveniles del país europeo.

Caso similar es el de Ezechiel Banzuzi, mediocampistas del RD Leipzig. El futbolista de 21 años nació en Zwijndrecht (Países Bajos) y vistió la camiseta neerlandesa en los combinados juveniles hasta la categoría sub-21.

En otro sector del campo, los congoleños se reforzarían con Samuel Mbangula, extremo izquierdo de 22 años nacido en Bruselas (Bélgica) y que hasta la categoría sub-21 representó a los europeos. Juega en el Werder Bremen.

Jordy Makengo juega en el SC Friburgo, tiene 24 años y es un lateral izquierdo. Nacido en Saint-Denis (Francia), sería tenido en cuenta por los africanos para el certamen.

La Premier League, considerada la mejor liga del mundo, aportaría otros tres jugadores a la lista de quienes están en la mira para representar a la selección africana.

Antoni Milambo nació hace 21 años en Rotterdam (Países Bajos) y vistió la camiseta naranja en las categorías juveniles. El volante ofensivo tiene contrato hasta 2030 con el Brentford.

Dilane Bakwa completaría el ataque por la banda derecha. El extremo de 23 años nacido en Créteil (Francia) hace parte del Nottingham Forest y desde los 15 años hizo parte de los combinados galos, sin embargo, al no ser tenido en cuenta en la amplia lista de jugadores que tiene una de las favoritas, sería persuadido por los congoleños.

A diferencia de sus posibles compañeros de selección, Marc Bola juega actualmente en segunda división. El integrante del Watford de Inglaterra, es lateral izquierdo y tiene 28 años. Nacido en Londres, nunca ha sido tenido en cuenta por el combinado británico.

Siendo el tercer lateral izquierdo en la lista de posibles nacionalizados, Bradley Locko de 23 años juega en el Brest de la Ligue 1 de Francia y representó a los galos en las divisiones menores. Nació en Ivry-sur-Seine (Francia) y aparte de la nacionalidad francesa, cuenta con la ciudadanía de la República del Congo, país que también hace parte de África Central pero que es más pequeño y a diferencia de RD Congo, antiguo Zaire, no fue colonia belga sino francesa.

Para que estos jugadores puedan representar a la nación africana, deberán cumplir los criterios de elegibilidad de la Fifa para jugar con selecciones, el cual determina como condiciones claves haber vivido un mínimo de cinco años consecutivos en el territorio de la federación o tres si comenzó a residir en ese lugar antes de los diez años.

En el caso de quienes ya representaron a otra selección en otras categorías, la normativa del máximo ente del fútbol establece que un jugador puede cambiar de selección una sola vez si no ha jugado más de tres partidos competitivos de nivel superior y era menor de 21 años al momento de disputar su último partido con su selección anterior, algo que dejaría en duda a aquellos que vistieron camisetas de combinados europeos hasta los 23 años.

El nacionalizar jugadores ya es una práctica que ha estado en la mira de RD Congo en su carrera para llegar al Mundial, pues luego de que venciera a Nigeria en noviembre en el repechaje africano, los nigerianos alegaron alineación indebida por la irregular nacionalización de algunos jugadores nacidos en Francia y Países Bajos.

Dentro de los señalados estaban jugadores como Aaron Wan-Bissaka y Axel Tuanzebe. A pesar de los recursos legales, hace algunos días la Fifa desestimó el caso y le permitió a los congoleños de Kinshasa disputar la repesca intercontinental.

Siga leyendo: Norteamérica 2026 será el Mundial de la diáspora, ¿por qué?

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