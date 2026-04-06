Estas son las 10 figuras de las ligas top de Europa que RD Congo busca nacionalizar para jugar el Mundial

El Mundial Norteamérica 2026 está a casi dos meses de iniciar y tras la última fecha Fifa en donde hubo amistosos y a la vez se definieron las 48 selecciones que jugarán el torneo, varias selecciones buscan “reforzarse” de la mejor manera, siendo una de ellas la República Democrática del Congo.
Los africanos concretaron su participación en la Copa del Mundo tras vencer en el repechaje intercontinental a Jamaica, quien previamente había derrotado por la mínima diferencia a Nueva Caledonia, representante de Oceanía.
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Con su victoria ante los caribeños, la RD del Congo completó el grupo K del Mundial y enfrentará a las selecciones de Uzbekistán, Portugal y Colombia. Este es el regreso de los africanos luego de que en 1974 participaran bajo el nombre de Zaire y se fueran eliminados en la fase de grupos.
Para mejorar su participación en las copas del mundo, los congoleños estarían haciendo un esfuerzo, según medios africanos, para nacionalizar a 10 jugadores de las principales ligas europeas con el fin de subir el nivel del plantel.
Del Calcio, la Federación congoleña busca atraer a su combinado nacional a Warren Pierre Bondo, mediocampista de 22 años nacido en Évry (Francia) y propiedad del AC Milan pero está en préstamo y juega en la Serie A con Cremonese.
Willy Kambwala, sería otro jugador que cuenta con doble nacionalidad y que sería buscado para que se concrete su participación en el Mundial con la camiseta congoleña. Nació en Kinshasa (RD Congo) pero cuenta con nacionalidad francesa. El defensa central de 21 años juega en el Villarreal de La Liga de España.