Megaoperativo en La Bayadera deja más de 2.000 autopartes decomisadas, capturas y cierre de locales

Más de 2.000 partes de automotores y un motor fueron decomisados en una toma de las autoridades al sector de la Bayadera, en el Centro de Medellín.

Le recomendamos leer: Operativo en La Bayadera de Medellín dejó 6 capturados y más de 40 vehículos inmovilizados

El operativo contra el hurto y comercialización ilegal de repuestos involucró a más de 300 miembros de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía y se desarrolló durante este jueves, 28 de mayo.

Parte de ese personal eran técnicos especializados en automotores, con conocimientos para inspeccionar y hacer una verificación técnica buscando detectar alteraciones en sistemas de identificación y guarismos de vehículos y autopartes, argucias que suelen emplear los delincuentes para ocultar la procedencia ilegal de esos elementos.

En cinco allanamientos realizados en el marco de esa operación, la Fuerza Pública capturó en flagrancia a una persona por falsedad marcaria (placa falsa) y recuperó dos motocicletas que presuntamente habían sido hurtadas, según indicó el secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa.

Por su parte, los funcionarios de la administración distrital cerraron cinco establecimientos que no cumplían con las condiciones para operar bajo condiciones de legalidad y que, de acuerdo con las investigaciones, estarían comercializando autopartes de procedencia ilícita y elementos asociados al hurto de automotores.